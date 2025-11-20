*18:47JST ミガロホールディングス---2026年3月期 通期連結業績予想を上方修正

ミガロホールディングス＜5535＞は14日、2026年3月期の通期連結業績予想を修正したと発表した。売上高は従来予想と変わらずの600億円、営業利益は28.00億円から29.00億円へ、経常利益は21.50億円から21.70億円へ、親会社株主に帰属する当期純利益は13.00億円から13.20億円へと、それぞれ上方修正した。

同社グループの成長の柱であるDX推進事業は、DX・AI関連人材の拡大とともに、顔認証プラットフォームサービス「FreeiD」の事業拡大に加え、企業のDXを支援するデジタルインテグレーション・システム受託開発の収益性拡大により、高い成長率を維持して業績を伸長している。また、同社グループの収益の柱であるDX不動産事業は、昨今の賃料の上昇による不動産価格の上昇や堅調な需要に支えられ、想定よりも強い業績進捗をしている状況にある。当連結会計年度は、景気変動や長期金利上昇圧力といったDX不動産事業の不透明な事業環境、今後の成長を担うDX推進事業への先行投資を勘案し、保守的に業績予想を立てていたが、上期における業績の進捗が当初想定よりも強く、2025年5月12日発表の通期連結業績予想発表時点よりも順調に利益が計上されていることから、DX不動産事業における販売戦略や人員戦略、広告戦略等を、またDX推進事業における投資戦略等を総合的に見直し、2026年3月期の連結業績予想を修正した。《AK》