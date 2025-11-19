*13:59JST ミロク情報サービス---J.D. パワー2025年法人向けテクニカルサポート調査業務ソフト部門で1位

ミロク情報サービス＜9928＞は18日、J.D. パワージャパン（J.D. パワー）が2025年7月下旬から2025年8月中旬にかけて実施した「2025年法人向けテクニカルサポートコールセンター満足度調査」において、業務ソフト部門で1位の評価を受けたと発表した。

本調査は全国の企業を対象に、直近1年以内にテクニカルサポートでコールセンターを利用した従業員数5名以上の企業を対象にインターネット方式で行われ、業務ソフト分野では2,256件の回答が集計された。

同社は「電話のつながりやすさ」「応対の丁寧さ」「提供された情報や回答内容の適切さ」「用件・要望に対する理解力」の4項目で最高評価となった。全国約8,400の会計事務所と、その顧問先を含む約100,000社の中堅・中小企業に向け、心地良い顧客体験の提供とカスタマーサクセス実現に向けた取り組みを継続してきたことが背景にある。さらに、蓄積文書から関連情報を検索し適切な回答を生成するAI問い合わせ対応システム「MJS BOT」を独自開発し、回答の迅速化や品質向上、平準化を図ってきた点も評価に寄与したとみられる。

同社は今後も全国33カ所の営業・サービス拠点網とコールセンター体制を活かし、利用者が安心してシステムを利用できる環境づくりに取り組む。《AK》