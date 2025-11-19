オフィス家具売上高で世界5指:オカムラは中計でも着実な歩みを誇示

知り合いの女性記者からオカムラ（7994、東証プライム市場）が、「12月にオフィス用のシステム家具:YAA（ヤア）を発売する」と聞いた。「人が自然に集まりやすい空間を生み出す」代物だという。

【こちらも】食品スーパーを牽引するライフの、注目したい施策

オカムラは開発力（競争力）が強み。それがオフィス家具の売上高で世界の5指に入る原動力になっている。「相変わらず頑張っているんだな」と思い、久方ぶりに覗いて見ようと考えた。

まず、IRニュースをチェックした。11月7日付けの『業績予想の修正』と題するリリースが目にとまった。今2026年3月期計画の下方修正である。市場環境の読みに関しては「的確」という認識があったから、「珍しいな」が第一印象。読んだ。期初予想の営業利益「270億円」を「240億円」に引き下げるという。

何故、をこう説明していた。「売上は想定通りも、商環境事業の営業利益が予想を下回るのが主因」。

商環境事業はオフィス家具と並ぶ2本柱。小売業の陳列什器や冷凍冷蔵庫の提供から店舗デザイン・省エネ省人化ソリューションなど、幅広く手掛けている。記された「減益要因」を読み、いまどきの経済・企業収益のネックを痛感した。「想定以上の人件費増⇔価格転嫁の厳しさ」である。

が、オカムラの収益動向は「着実」そのもの。2020年3月期の「2.1％増収、7.8％営業増益、32円配」以降は、こんな具合。「3.4％減収、5.9％増益」-「6.8％増収、12.7％増益」-「6.1％増収、8.8％増益」-「7.7％増収、38.4％増益」-前3月期「5.4％増収、0.4％減益」。期中のマイナス要因発現も期初予想を守り通している。またこの間の配当は「32円配」から「94円配」に上積みされている。

今26年3月期の期初計画は「4.9％増収（3300億円）、12.8％増益（270億円）、10円増配104円配」。後で記すが目下、株価は下方修正を映していない。まずは、期初の中間期予想「売上高1520億円、営業利益85億円」をどこまでカバーするかだろう。

ちなみに至26年3月期の中計は前期に上方修正し「売上高3300億円（23年3月期比19.1％増）、営業利益270億円（55.1％増）」。本稿作成時点では修正はなされていない。

目下の株価は2200円台。予想税引き後配当利回り3.7％余り。4月の年初来安値:1665円から8月7日の2492円まで買い直されて、押し目揉み合い状況。IFIS目標平均株価は2825円。過去10年間の修正済み株価パフォーマンスは83％余り。中長期構えの資産形成株と捉えられる・・・（記事：千葉明・記事一覧を見る）