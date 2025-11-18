*18:07JST JIG-SAW---Advanced Water社が「JIG-SAW NEQTO.ai」を導入

JIG-SAW＜3914＞は、17日、同社が提供するAI powered IoTダッシュボード「NEQTO.ai」が、米国を中心に飲料水の配達および補充サービスを手掛けるAdvanced Waterに採用されたと発表した。「NEQTO.ai」は、IoTセンサーとクラウドをノーコードで接続し、データの取得から可視化・通知までを自動化する。

Advanced Waterは、手頃な価格で、すぐに導入でき、技術的な負担がないシステムを求め、NEQTO.aiを導入。導入内容は、倉庫内センサーの選定とNEQTO.aiプラットフォームへの接続、特別なツールやトレーニングを必要としない展開プロセスおよび数分でリアルタイム監視を開始できる自動設定機能となっている。

本導入により、コーディング不要・統合不要・新規採用不要という、圧倒的にシンプルかつ効果的な運用環境を実現した。

同社は、今後、NEQTO.aiを「つなぐだけで見える・実現するIoTプラットフォーム」として、製造・物流・環境管理など幅広い業界への拡大を目指す。《AK》