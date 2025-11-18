関連記事
東証グロース市場250指数先物概況：米ハイテクへの警戒と見切り売りで4日続落
記事提供元：フィスコ
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：米ハイテクへの警戒と見切り売りで4日続落
11月18日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比26pt安の671pt。なお、高値は696pt、安値は671pt、日中取引高は5348枚。前日17日の米国市場のダウ平均は続落。利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。根強い人工知能（AI）バブル警戒感からハイテクも引き続き売られ、相場の重しとなった。終日軟調に推移し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比7pt安の690ptからスタートした。米株安を受けて朝方から売り優勢で始まり、その後も時間を追うごとに下げ幅を拡大。AIバブル崩壊との見方や、半導体エヌビディアの決算発表を控え、全面安商状となった。11月5日安値683ptを割り込んだことで、下落トレンドを確認した売りが観測される中、下落時のみにプライム市場と連動する相場付きが嫌気され、見切り売りも加速。4日続落となる671ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではジーエヌアイ＜2160＞やAiロボティクス＜247A＞などが下落した。《SK》
