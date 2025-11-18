*14:44JST rakumo---3Qも2ケタ増収増益、SaaSサービスの売上高が継続的に成長

rakumo＜4060＞は14日、2025年12月期第3四半期（25年1月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比24.0%増の13.09億円、調整後EBITAが38.6%増の4.25億円、営業利益が同19.2%増の3.18億円、経常利益は同20.7%増の3.14億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同17.5%増の1.94億円となった。

SaaSサービスの売上高は価格改定及びM&A等の施策が順調に進捗したことを主因に、前年同期比25.5%増の12.79億円と継続的に成長している。また、売上高の増加及び高い限界利益率を主因に、調整後EBITAと営業利益は大幅な増益となった。原価については、サーバー費用及び製作外注費、販管費は人件費（採用費含む）、のれん償却費、M&A関連費用、株式報酬費用等を主因として増加している。通期業績予想に対しては、順調に進捗している。また、同社は3Qにおいて、Ave Point Japan社との業務提携及びMicrosoft版rakumoのリリース、Google 版rakumoの大幅アップデート、そしてM＆A2社の発表などを行っており、今後の各種施策の進捗により、さらなる成長が期待される。

2025年12月期通期については、売上高が前期比27.5%増の18.41億円、調整後EBITAが同35.2%増の5.90億円、営業利益が同11.5%増の4.27億円、経常利益が同12.7%増の4.23億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同3.0%増の2.60億円とする10月30日に上方修正した連結業績予想を据え置いている。《AK》