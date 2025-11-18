*13:00JST アドバンスクリエイト---上場維持基準への適合に向けた計画（改善期間入り）

アドバンスクリエイト＜8798＞は14日、2025年9月30日（基準日）時点において、東京証券取引所プライム市場の上場維持基準に適合していない状況にあることを発表した。

基準日時点での流通株式時価総額は33億円、流通株式比率は32％であり、いずれも上場維持基準である時価総額100億円、比率35％を下回っている。

このため、同社は流通株式時価総額基準および流通株式比率基準への適合を目指す計画を策定し、計画期間を2026年9月末までと設定した。企業価値の向上による株価の改善や、純投資目的の株主の増加によって、両基準の達成を図る方針である。

その具体策として、営業社員の商品提案力を高め一人あたりの生産性向上を図るほか、自社開発のオンライン面談システムや、AVITAが開発したアバターAIロープレ支援サービス「アバトレ」などを活用し、新卒社員の即戦力化を推進する。また、固定費の見直しによるコスト最適化も継続して実施している。

加えて、2025年9月期第4四半期（2025年7月-9月）には単体で営業黒字を確保しており、業績回復の兆しが見えつつある。今後も上場維持基準への適合を目指す一方で、内外の環境変化や市況の影響等により適合が困難な場合も考慮し、スタンダード市場への市場変更も選択肢として柔軟に検討する。《AK》