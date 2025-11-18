*12:58JST IGS---資本業務提携並びに第三者割当による新株式及び転換社債型新株予約権付社債の発行

IGS＜4265＞は14日、プルータス・コンサルティングをはじめとするプルータス・グループとの資本業務提携を発表した。また、プルータス・グループの中核会社であるプルータス・コンサルティングを割当予定先とした第三者割当による新株式及び第1回転換社債型新株予約権付社債の発行を行うことについて決議した。

本資本業務提携により、人材データの可視化に強みを持つ同社と、企業価値評価・算定及び企業価値向上支援に強みを持つプルータス・グループは、それぞれの専門知見とサービスを融合させる。これにより、人的資本を含む非財務情報の企業価値評価・算定への統合や、人的資本経営の高度化を通じた企業価値向上支援など、先進領域のソリューション提供を通じて、クライアント企業への提供価値をさらに充実させていく。中長期的には、人的資本価値の評価・算定を企業価値評価に反映するプロセスにおけるリーディングカンパニーを目指していく。

本第三者割当の株式発行の払込期日は2025年12月１日、発行新株式数は250,000株、発行価額は 321円、調達資金の額は80,250,000円、募集又は割当方法は第三者割当の方法により、そのすべてをプルータス・コンサルティングに割り当てる。

新株予約権付社債発行の払込期日は2025年12月１日、新株予約権の総数は40個、社債及び新株予約権の発行価額は金2,000,000円、当該発行による潜在株式数は204,081株、調達資金の額は80,000,000円、転換価額は392円、募集又は 割当方法(割当予定先)は第三者割当の方法により、そのすべてをプルータス・コンサルティングに割り当てる。《NH》