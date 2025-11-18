*12:06JST アドバンスクリエイト---25年9月期は減収なるも4Qでは営業黒字化を達成

アドバンスクリエイト＜8798＞は14日、2025年9月期連結決算を発表した。売上高が前期比15.9%減の66.08億円、営業損失が6.06億円（前期は7.11億円の損失）、経常損失が9.24億円（同8.08億円の損失）、親会社株主に帰属する当期純損失が15.39億円（同22.50億円の損失）となった。なお、売上高の増加と費用の抑制によって四半期ごとの営業損益は大きく改善しており、第4四半期において営業黒字化を達成した。

保険代理店事業の売上高は49.06億円（前期比13.5％減）、営業損失は8.88億円（前期は11.94億円の損失）となった。アポイント獲得数が伸び悩み新規面談数に影響が出たことで、特に協業での実績が伸び悩んだこと等により、減収となった。他方で、販売費及び一般管理費が減少した。

ASP事業の売上高は3.08億円（前期比3.0％増）、営業利益は1.24億円（前期比8.5％増）となった。乗合保険代理店等へのACPの新規販売が堅調に推移し、増収増益となった。

メディア事業の売上高は6.58億円（前期比46.6％減）、営業利益は1.13億円（前期比54.9％減）となった。保険選びサイト「保険市場（ほけんいちば）」への広告出稿が低調に推移したことにより、減収減益となった。

メディアレップ事業の売上高は4.83億円（前期比30.4％減）、営業損失は0.81億円（前期は0.30億円の損失）となった。前期に比べ受注が伸び悩び、減収減益となった。

再保険事業の売上高は10.25億円（前期比9.4％減）、営業利益は0.83億円（前期比21.9％減）となった。再保険の取引量が減少し、減収減益となった。

2026年9月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比20.3%増の79.50億円、営業利益は6.50億円、経常利益は5.50億円、親会社株主に帰属する当期純利益は4.50億円を見込んでいる。《AK》