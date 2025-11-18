関連記事
11/18の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・為替相場は円安・ドル高（155.20-30）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（50323.91、-52.62）
・NYダウは下落（46590.24、-557.24）
・ナスダック総合指数は下落（22708.07、-192.52）
・SOX指数は下落（6705.74、-105.46）
・シカゴ日経225先物は下落（49785、-485）
・VIX指数は上昇（22.38、+2.55）
・米原油先物相場は下落（59.91、-0.18）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10月訪日外客数
・植田日銀総裁と高市首相が会談
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・10月米国輸入物価指数
・10月米国鉱工業生産指数
・11月米国NAHB住宅市場指数
・9月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)
・トランプ米大統領がサウジのムハンマド皇太子と会談《ST》
