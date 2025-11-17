関連記事
ティーケーピー 連結子会社間の合併契約締結
ティーケーピー＜3479＞は14日開催の取締役会において、子会社であるノバレーゼ＜9160＞とエスクリ＜2196＞の経営統合を承認した。
両社はノバレーゼを吸収合併存続会社、エスクリを吸収合併消滅会社とする経営統合を行う。効力発生日は2026年4月1日予定。この合併の効力発生日に先立ち、エスクリの普通株式は、東京証券取引所において2026年3月30日付で上場廃止（最終売買日は2026年3月27日）となる。
両社はティーケーピーの子会社であり、関連当事者に該当する。資本関係、人的関係、取引関係に該当事項はない。
わが国のブライダル市場は、少子化・婚姻件数の減少、挙式・披露宴に対する価値観の多様化により長期的な縮小傾向が続いている。また、労働力不足に伴い採用市場の競争が激化すると予測される。
このような状況下において、外部環境の変化に伴う婚礼業界の苦境をチャンスと捉え、両社の親会社であるティーケーピーグループのもと、まずは両社の統合を出発点に、業界再編局面を主導し得る経営基盤の確立を目的として、合併契約を締結するに至った。《AK》
