*20:58JST シンシア---3Qは増収・増益、通期予想の上方修正を発表

シンシア＜7782＞は14日、2025年12月期第3四半期（25年1月-9月）連結決算を発表した。売上高は前年同期比11.8%増の54.19億円、営業利益は同3.9%増の3.95億円、経常利益は同6.9%増の3.79億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同11.6%増の2.47億円となった。

コンタクトレンズ事業の売上高は50.52億円（前年同期比12.4％増）、セグメント利益は5.12億円（同4.4％増）となった。同社ブランド製品について、クリアレンズは同社主力製品であるシリコーンハイドロゲル素材コンタクトレンズ「シンシアワンデーS」の売上が堅調であったことに加え、「シンシアワンデーS乱視用」が2025年2月に発売されたこともあり、シンシアワンデーSシリーズの売上高は11.61億円（前年同期比13.0％増）となり、その結果、同社ブランドクリアレンズの売上高は25.54億円（同8.0％増）となった。カラーレンズは、クリアレンズ同様、シリコーンハイドロゲル素材の「シンシアワンデーSクレシェ」が3.39億円（同40.3％増）と大幅に増加したことに加え、「シンシア2ウィークSクレシェ」も1.89億円（同6.9％増）と好調に推移し、さらに2025年3月に譲受したカラーコンタクトレンズ販売事業の売上が新たに加わり、同社ブランドカラーレンズの売上高は5.99億円（同17.4％増）となった。プライベートブランド製品の売上高は、クリアレンズは、13.96億円（同2.4％増）、カラーレンズも譲受したカラーコンタクトレンズ事業の売上が加わり、4.93億円（同100.7％増）と大幅に増加した。

コンサルティング事業の売上高は0.25億円（前年同期比44.4％減）、セグメント利益は0.12億円（同45.4％減）となった。医療法人緑風会が運営する医療脱毛クリニックの運営管理サポートを行っている。昨今の当業界を取り巻く経営環境の悪化により、同社サポート先医院においても経営状況は厳しいものがあり、本状況を勘案し、同社においてもサポート料を見直した。

システム事業の売上高は3.41億円（前年同期比11.9％増）、セグメント利益は0.73億円（同63.1％増）となった。完全子会社であるタロスシステムズは、リユース業界向けPOSシステムのリーディングカンパニーとして、成長するリユース市場において、営業力強化、開発力強化に注力し、さらなるサービス品質の向上に努め、拡大する需要を取り込んだ。

2025年12月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比11.4%増（前回予想比1.1%増）の72.87億円、営業利益が同0.2%減（同41.2%増）の4.83億円、経常利益が同11.0%減（同32.9%増）の4.16億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同10.2%減（同36.5%増）の2.71億円としている。

また、同日、2025年12月期の期末配当金を前回予想から4.00円増配の17.00円とすることを発表した。《AK》