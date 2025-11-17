*20:25JST 京葉瓦斯---柏市の環境フェスタでCO2排出量をオフセット

京葉瓦斯＜9539＞は13日、千葉県柏市が主催する「かしわ環境フェスタin道の駅しょうなん」において、イベント開催に伴うCO2排出量のオフセットを支援すると発表した。オフセットの対象は、会場でのエネルギー使用や、来場者及び運営関係者の移動に伴って排出されるCO2であり、その合計は約18トンと想定されている。

柏市は、脱炭素化社会を目指し2022年2月にゼロカーボンシティ(2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す自治体)を表明しており、市民・事業者との連携による温室効果ガス削減を進めている。今回その一環として「かしわ環境フェスタin道の駅しょうなん」におけるカーボン・オフセットを実施することとなった。

京葉瓦斯は、オール京葉ガスとして「カーボンニュートラルチャレンジ2050」を策定・公表した。今後も「J-クレジット」を含め、顧客のニーズに応じた多様なサービス・価値の提供を行い、顧客にとって課題解決の最良のパートナーとなるべく活動していくとしている。《AK》