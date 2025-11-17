*15:53JST ユミルリンク---3Qは売上高20億円突破、サブスクリプション型売上の好調が継続

ユミルリンク＜4372＞は14日、2025年12月期第3四半期（25年1月-9月）連結決算を発表した。売上高が22.36億円、営業利益が4.62億円、経常利益が4.64億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が3.06億円となった。前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、2024年12月期第3四半期の数値及び対前年同四半期増減率、2025年12月期第3四半期の対前年同四半期増減率については開示されていない。

Cuenote SaaSのサブスクリプション(サービス利用)売上並びにソフトウエア保守売上は20.98億円となり、当第3四半期連結会計年度末定期契約額は2.43億円となった。引き続きエンタープライズ企業への導入が進んだことに加え、配信数を増加できた。

Cuenote SaaSの初期売上(初期利用登録、カスタマイズ、セキュリティ証明書などの取得代行)並びにソフトウエアライセンス売上（オンプレミス）はSaaSの新規受注により、0.33億円となった。

SNS運用代行売上、SNSアカウント初期設計費、SNSスポット広告、内製化支援研修、講演の売上高は1.04億円となった。

2025年12月期通期の連結業績予想については、売上高は31.56億円、営業利益は7.00億円、経常利益は7.01億円、親会社株主に帰属する当期純利益は4.80億円とする期初計画を据え置いている。《NH》