*06:52JST アイビーシー---25年9月期は2ケタ増収増益、主力のライセンス売上が大幅に伸長

アイビーシー＜3920＞は13日、2025年9月期決算を発表した。売上高が前期比15.0%増の24.04億円、営業利益が同46.9%増の5.65億円、経常利益が同45.3%増の5.74億円、当期純利益が同78.5%増の4.10億円となった。

事業別では、主力のライセンス売上（自社開発運用管理ソフトウェアSystem Answerシリーズ）は前期比20.6%増の12.48億円となり大幅に伸長した。自治体や製造業を中心に新規ユーザが増加したことや、既存ユーザの更新も96%の顧客から契約更新を得られた結果としている。次に、サービス売上（運用管理のクラウドサービス、セキュリティサービス、ネットワークサービス他）は同5.8%減の6.25億円、物販事業売上は同35.3%増の5.30億円となった。

2026年9月期通期の業績予想については、売上高が前期比12.3%増の27.00億円、営業利益が同8.0%増の6.10億円、経常利益が同5.8%増の6.08億円、当期純利益が同1.8%増の4.18億円を見込んでいる。

なお、第24期（2026年9月期）の配当方針は、年間22円（中間11円、期末11円）を予定している。当社は株主還元を経営の重要施策と位置づけ、利益成長に応じた還元を継続的に実施していく方針である。《ST》