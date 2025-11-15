関連記事
前日に動いた銘柄 part1 グリッド、 AeroEdge、伊藤忠食品など
前日に動いた銘柄 part1 グリッド、 AeroEdge、伊藤忠食品など
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
東レ＜3402＞ 1039 +89
発行済株式数の4.20％上限の自社株買いと7.78％の自社株消却発表。
サンエー化研＜4234＞ 680 +100
26年3月期業績予想を上方修正。
日本新薬＜4516＞ 3554 +197
26年3月期業績予想を上方修正。
インフロニアHD＜5076＞ 1919.5 +113.5
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
グリッド＜5582＞ 2995 +499
第1四半期営業利益が前年同期比2.9倍。
AeroEdge＜7409＞ 6920 +1000
第1四半期営業利益が前年同期比4.9倍。
伊藤忠食品＜2692＞ 10800 +1500
米アクティビストが非公開化を要求と伝わる。
GMOペイメントゲートウェイ＜3769＞ 9944 +1420
今期の連続大幅増益見通しを好感。
ワイエイシイ＜6298＞ 10３３ +150
7-9月期急回復や自社株買いの実施発表で。
セグエグループ＜3968＞ 720 +77
7-9月期好業績継続で再度の上方修正期待も。
TOPPAN＜7911＞ ４２4４ +521
通期最終益予想は上方修正しているが。
カナミックネットワーク＜3939＞ 533 +45
大幅増益や増配見通しを好感する。
東京建物＜8804＞ 3305 +311
市場予想上回る水準まで業績上方修正。
西日本鉄道＜9031＞ 2509.5 +262
上半期大幅上振れ着地で通期業績・配当予想を上方修正。
ビジョン＜9416＞ 1268 +104
第3四半期好決算や増配を買い材料視。
北里コーポレーション＜368A＞ 1520 +1３８
上半期の経常増益決算をポジティブ視へ。
三井海洋開発＜6269＞ 14435 +1105
業績上方修正をポジティブ視の動き継続。
アズーム＜3496＞ 5420 +190
中期計画などを好材料視。
ADワークスグループ＜2982＞ 488 +22
純利益上方修正や増配を発表で。
スター精密＜7718＞ 2255 +143
タイヨウ・パシフィック系のTOB価格2210円にサヤ寄せ続く。
あおぞら銀行<8304> 2441 +162
上半期進捗率は62％と順調な水準に。
横浜FG<7186> 1228.5 +72
業績上方修正や自社株買いの発表で。
ユーグレナ<2931> 432 +4
今期営業益予想を大幅上方修正。
INPEX<1605> 3175 +159
業績上方修正や自社株取得枠拡大を評価。
SUMCO<3436> 1304.5 +78.5
決算マイナス視の動きにも一巡感で。
アンビス<7071> 488 +26
直近空けた窓埋めの動き意識。
キオクシアHD<285A> 10025 -3000
実績値・ガイダンスともに市場期待を下振れ。
荏原製作所<6361> 3926 -617
精密・電子事業の受注高下方修正などマイナス視。
PKSHA Technology<3993> 3610 -640
今期ガイダンスのコンセンサス下振れを嫌気。
JVCケンウッド<6632> 1245 -178
ユーロ円CB発行による潜在的な希薄化を嫌気。
センコーグループHD<9069> 1760.5 -229
通期営業益予想は下方修正へ。
朝日工業社<1975> 2974 -416
7-9月期増益率鈍化をマイナス視。
K＆Oエナジーグループ<1663> 3340 -370
通期予想据え置きなどで出尽くし感が優勢に。
加藤製作所<6390> 1293 -141
通期経常赤字に下方修正。《HM》
