*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 グリッド、 AeroEdge、伊藤忠食品など

銘柄名<コード>14日終値⇒前日比

東レ＜3402＞ 1039 +89

発行済株式数の4.20％上限の自社株買いと7.78％の自社株消却発表。

サンエー化研＜4234＞ 680 +100

26年3月期業績予想を上方修正。

日本新薬＜4516＞ 3554 +197

26年3月期業績予想を上方修正。

インフロニアHD＜5076＞ 1919.5 +113.5

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

グリッド＜5582＞ 2995 +499

第1四半期営業利益が前年同期比2.9倍。

AeroEdge＜7409＞ 6920 +1000

第1四半期営業利益が前年同期比4.9倍。

伊藤忠食品＜2692＞ 10800 +1500

米アクティビストが非公開化を要求と伝わる。

GMOペイメントゲートウェイ＜3769＞ 9944 +1420

今期の連続大幅増益見通しを好感。

ワイエイシイ＜6298＞ 10３３ +150

7-9月期急回復や自社株買いの実施発表で。

セグエグループ＜3968＞ 720 +77

7-9月期好業績継続で再度の上方修正期待も。

TOPPAN＜7911＞ ４２4４ +521

通期最終益予想は上方修正しているが。

カナミックネットワーク＜3939＞ 533 +45

大幅増益や増配見通しを好感する。

東京建物＜8804＞ 3305 +311

市場予想上回る水準まで業績上方修正。

西日本鉄道＜9031＞ 2509.5 +262

上半期大幅上振れ着地で通期業績・配当予想を上方修正。

ビジョン＜9416＞ 1268 +104

第3四半期好決算や増配を買い材料視。

北里コーポレーション＜368A＞ 1520 +1３８

上半期の経常増益決算をポジティブ視へ。

三井海洋開発＜6269＞ 14435 +1105

業績上方修正をポジティブ視の動き継続。

アズーム＜3496＞ 5420 +190

中期計画などを好材料視。

ADワークスグループ＜2982＞ 488 +22

純利益上方修正や増配を発表で。

スター精密＜7718＞ 2255 +143

タイヨウ・パシフィック系のTOB価格2210円にサヤ寄せ続く。

あおぞら銀行<8304> 2441 +162

上半期進捗率は62％と順調な水準に。

横浜FG<7186> 1228.5 +72

業績上方修正や自社株買いの発表で。

ユーグレナ<2931> 432 +4

今期営業益予想を大幅上方修正。

INPEX<1605> 3175 +159

業績上方修正や自社株取得枠拡大を評価。

SUMCO<3436> 1304.5 +78.5

決算マイナス視の動きにも一巡感で。

アンビス<7071> 488 +26

直近空けた窓埋めの動き意識。

キオクシアHD<285A> 10025 -3000

実績値・ガイダンスともに市場期待を下振れ。

荏原製作所<6361> 3926 -617

精密・電子事業の受注高下方修正などマイナス視。

PKSHA Technology<3993> 3610 -640

今期ガイダンスのコンセンサス下振れを嫌気。

JVCケンウッド<6632> 1245 -178

ユーロ円CB発行による潜在的な希薄化を嫌気。

センコーグループHD<9069> 1760.5 -229

通期営業益予想は下方修正へ。

朝日工業社<1975> 2974 -416

7-9月期増益率鈍化をマイナス視。

K＆Oエナジーグループ<1663> 3340 -370

通期予想据え置きなどで出尽くし感が優勢に。

加藤製作所<6390> 1293 -141

通期経常赤字に下方修正。《HM》