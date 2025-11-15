日本がガーナに2-0で勝利　サッカー国際親善試合

14日、愛知・豊田スタジアムでサッカーの国際親善試合キリンチャレンジカップ2025が行われ、日本がガーナに2-0で勝利した。日本はFIFAランク19位、ガーナは同73位と格下ではあるが来年のワールドカップ出場国との貴重な対戦であった。

試合は日本が前線からプレスをかけ続け、守備からも素早い切り替えからパスワークでガーナ陣内に攻め込む展開となる。すると前半の早い時間に日本が先制、後半も早い時間に追加点を奪い、ガーナに終始、優勢な時間帯を作らせないまま勝利した。

前半16分、日本は佐野海舟が中盤右サイドで相手ボールを奪い、いったん久保建英に渡し再び佐野がボールを前に持ち運ぶ。PA右からゴール前に走り込んだ南野拓実に正確な横パスを出すと、GKと1対1になった南野がワントラップから冷静にゴール隅に流し込んで先制する。南野は代表通算26得点目、木村和司に並ぶ歴代8位タイとなった。

後半15分、日本は久保がPA手前でDFを引き付けてから向きを変え右サイドの堂安律にパスをする。堂安はPA右の深い位置まで切り込みゴールニアサイドを突くシュートを放ち2点目を奪う。

その後は代表デビューとなる交代選手を次々投入しながらも、主導権は渡さず試合を終えた。