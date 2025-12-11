フォルティウスが五輪出場決定　カーリング女子8大会連続

10日（現地時間）カナダ・ケロウナで行われていたカーリング女子のミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選で、日本代表のフォルティウスがノルウェーに6-5で勝利、五輪出場を決めた。女子日本代表の五輪出場は8大会連続となった。

プレーオフは予選リーグ最終戦で敗れたノルウェーと再び対戦。最終戦を繰り返すような1点を争う展開となったが、今度はフォルティウスが1点差で競り勝った。

第1エンド、ノルウェーが1点を先制、日本は第2エンドで2点を奪い逆転、すると第3エンド、ノルウェーも2点を返し逆転、第4エンド、日本は1点のみで同点となる。

第5エンド、ノルウェーのミスショットを誘いスチールに成功、4-3とリードして前半を終える。

第6エンド、日本はラストショットでハウス内にストーンを3つ残しノルウェーに1点を取らせることに成功、4-4とする。第7エンドはブランクエンドとして4-4のまま迎えた第8エンド、ノルウェーはハウス内にストーンを4つ残すもスキップの吉村紗也香が正確なドローショットを投げ、1点を奪う。

第9エンド、ノルウェーは1点を奪い、5-5の同点で迎えた最終エンド、日本はセカンドの小谷優奈が難しいノルウェーのガードを弾くことに成功、この後ノルウェーがミスショットし、日本が1点を奪い勝利した。