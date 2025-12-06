アリサ・リウが優勝　中井亜美が2位　フィギュアスケートGPファイナル

6日、名古屋市のIGアリーナでフィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル女子フリーが行われ、アリサ・リウ（米国）が優勝、中井亜美が2位に入った。

日本人最上位となった中井は3位に入った坂本花織とともに、来年2月のミラノ・コルティナ五輪の代表入りに大きく前進した。19日に開幕する全日本選手権で優勝すれば代表入りとなり、し烈な争いが続けられる。

SP2位で、2025年世界選手権金メダリストであるアリサ・リウ（米国）は、フリー146.70点、トータル222.49点で逆転優勝した。

SP3位で、初出場17歳の中井亜美は、序盤のトリプルルッツで手を突くも大技のトリプルアクセルを成功させるなど伸び伸びとした演技を続け、他のジャンプもほぼ完ぺきにこなし、フリー146.98点、トータル220.89点で2位に入った。

SP5位と出遅れた坂本花織は、すべてのジャンプで安定した着氷を見せ挽回、フリー149.40点、トータル218.80点で3位に入った。

SP1位の千葉百音は、前半のトリプルループで転倒すると続くトリプルサルコウも転倒、後半は立て直したものの、フリー132.95点、トータル210.22点で6位に終わった。