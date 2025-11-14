*19:04JST ティア---25年9月期は2ケタ増収増益、主力の葬祭事業が2ケタ増収に

ティア＜2485＞は13日、2025年9月期連結決算を発表した。売上高が前期比14.5%増の215.63億円、営業利益が同14.3%増の16.43億円、経常利益が同26.8%増の15.76億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同18.5%増の8.91億円となった。

葬祭事業の売上高は前年同期比12.0%増の198.65億円、営業利益は同0.1%減の32.91億円となった。葬儀件数は前期比8.0%増の19,773件、葬儀単価は3.3%増となった。

フランチャイズ事業の売上高は前期並みの5.60億円、営業利益は同19.3%増の0.94億円となった。FC会館が前期と比べ4店舗増加した。

その他事業の売上高は11.36億円、営業利益は1.28億円となった。不動産事業、リユース事業等で構成されている。

2026年9月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比9.9%増の237.00億円、営業利益が同23.8%増の20.35億円、経常利益が同15.8%増の18.25億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同17.8%増の10.50億円を見込んでいる。《AK》