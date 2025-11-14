*19:00JST 酒井重工業---2Qは減収なるも、インドネシアが2ケタ増益に

酒井重工業＜6358＞は13日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比9.8％減の129.80億円、営業利益が同44.4％減の6.84億円、経常利益が同45.0％減の6.48億円、親会社株主に帰属する中間純利益は同66.9％減の4.31億円となった。

日本では、売上高は前年同期比9.3％減の98.28億円、営業利益は同98.9%減の0.03億円となった。国内ローラ販売は底入れ基調に推移したが、グループ企業向けの製品・部品輸出が在庫調整の為に減少した。

米国では、売上高は前年同期比17.3％減の31.33億円、営業利益は同51.6%減の2.95億円となった。ディーラの在庫調整が続く中、高関税政策導入に伴い販売が減速した。

インドネシアでは、売上高は前年同期比1.7％増の30.41億円、営業利益は同42.8%増の4.00億円となった。国内販売が減速する一方で第三国向け輸出が回復基調に推移した。

中国では、売上高は前年同期比39.7％減の4.88億円、営業損失は0.09億円（前年同期は0.67億円の利益）となった。グループ企業向け製品・部品輸出が減少した。

2026年3月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の修正を発表した。売上高が前期比0.5%増（前回予想比6.7%減）の280.00億円、営業利益が同21.1%減の12.50億円（前回予想と変わらず）、経常利益が同16.4%減の12.50億円（前回予想と変わらず）、親会社株主に帰属する当期純利益が同37.3%減の9.00億円（前回予想と変わらず）としている。《AK》