*18:48JST ノイルイミューン・バイオテック---3Qは赤字幅が縮小、7月に山口県及び宇部市の補助金に採択

ノイルイミューン・バイオテック＜4893＞は13日、2025年12月期第3四半期（25年1月-9月）決算を発表した。事業収益が前年同期比8.2%減の0.05億円、営業損失が6.08億円（同8.92億円の損失）、経常損失が6.02億円（同7.85億円の損失）、四半期純損失が6.05億円（同7.87億円の損失）となった。

PRIME技術を基盤とした自社創薬事業及び共同パイプラインを引き続き推進した。自社創薬事業は、同社パイプラインNIB103の臨床試験における投与開始に向けた各種準備が順調に進捗している。NIB103以外の自社創薬パイプラインは、共同開発を含めたあらゆるアプローチを介して開発の推進を目指すとともに、NIB104やNIB105の早期の臨床ステージ移行に取り組んでいる。また、同社はこれらに続く新たなパイプラインや次世代技術に関する研究について引き続き実施している。2017年より継続している国立大学法人山口大学との共同研究は、引き続きCAR-TやTCR-Tを中心とした次世代型遺伝子改変細胞療法、他家細胞を利用したがん免疫細胞療法、次世代型PRIME技術に関する研究を実施している。なお、同社の取り組む事業に対し、7月には山口県の「令和7年度やまぐち再生医療等実用化・産業化推進補助金事業」及び宇部市の「宇部市再生医療等先端的研究開発実用化推進補助金」に採択され、最長3年間の支援を受けることが決定した。共同パイプラインは、従前よりPRIME技術をライセンスしているAdaptimmune therapeutics plc, Autolus therapeutics plc及び中外製薬による研究開発が引き続き進行している。

2025年12月期通期については、同日、通期業績予想を発表した。事業収益は前期比34.1%減の0.05億円、営業損失は8.12億円（前年同期は10.69億円の損失）、経常損失は8.06億円（同9.62億円の損失）、当期純損失は8.09億円（同9.64億円の損失）としている。《AK》