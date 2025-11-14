*16:19JST 日本動物高度医療センター---2Qも2ケタ増収増益、通期予想の上方修正を発表

日本動物高度医療センター＜6039＞は13日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比18.1%増の30.33億円、営業利益が同68.4%増の5.91億円、経常利益が同67.5%増の5.89億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同70.2%増の4.13億円となった。

二次診療サービスは、需要が同社の診療受け入れ能力を恒常的に上回る状況が続く中、獣医師等の採用・育成の強化、診療プロセス最適化と診療品質のさらなる向上、デジタル化推進、医療機器の拡充等により、診療受け入れ体制の強化に努めた。また、6月には各種コストの上昇等を踏まえた価格改定（二次診療サービス、画像診断サービス）を実施したが、高まる需要を背景に、初診数（新規に受け入れた症例数）は5,519件（前年同期比10.8％増）、総診療数（初診数と再診数の合計）は18,868件（前年同期比10.4％増）、手術数は1,726件（前年同期比14.9％増）、連携病院数は4,716施設（前年同期比165施設増）となった。

画像診断サービス、及び動物用医療機器・健康管理機器のレンタル・販売は、一次診療施設との関係強化等により、それぞれ検査件数、契約数ともに前年同期を上回った。

2026年3月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比15.6%増（前回予想比2.3%増）の61.00億円、営業利益が同44.2%増（同21.42%増）の10.40億円、経常利益が同43.0%増（同20.2%増）の10.30億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同40.1%増（同19.7%増）の7.30億円としている。《NH》