日本動物高度医療センター　業績予想の修正（上方修正）

日本動物高度医療センター＜6039＞は13日、2025年8月14日に公表した2026年3月期通期連結業績予想を上方修正すると発表した。

修正後の業績予想は、売上高61.00億円（前回予想比2.3％増）、営業利益10.40億円（同21.4％増）、経常利益10.30億円（同20.2％増）、親会社株主に帰属する当期純利益7.30億円（同19.7％増）となった。1株当たり当期純利益は282円42銭に上方修正され、いずれも前回予想および前期実績を上回る見込みである。

小動物の二次診療に対する需要が供給を上回る状況が継続する中で、同社は診療プロセスの最適化、診療品質の向上、医療機器の拡充などによる診療受け入れ能力の強化に取り組んできた。2026年3月期第2四半期（2025年7月-9月）までの業績は、売上高および各利益で過去最高を更新しており、6月の価格改定後も診療数への影響が見られないことなどから、通期の業績見通しを上方修正するに至った。《NH》