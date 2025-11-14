関連記事
前日に動いた銘柄 part1 スター精密、エムスリー、デクセリアルズなど
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
すかいらーく＜3197＞ 3134 +196
25年12月期業績予想を上方修正。
ヨコレイ＜2874＞ 1221 -63
中期経営計画の目標数値を下方修正。
IACEトラベル＜343A＞ 1686 +137
上期営業利益49.7％増。
アズジェント＜4288＞ 605 +59
上期営業利益は1.04億円。
第1四半期の0.21億円の赤字から黒字に転じる。
東京通信G＜7359＞ 380 +21
第3四半期累計の営業利益は1.80億円の黒字。
前年同期の2.77億円の赤字から黒字に転じる。
WOLVES＜194A＞ 1991 +222
第1四半期営業利益71.3％増。
スター精密＜7718＞ 2112 +400
タイヨウ・パシフィック系が2210円でTOB。
エムスリー＜2413＞ 2629.5 +500
7-9月期増益率は一段と拡大へ。
デクセリアルズ＜4980＞ 2863 +500
想定以上の上方修正や自社株買いを評価。
Link-U グループ＜4446＞ 954 +150
ソニーが「クランチロールマンガ」に言及のもようで。
SWCC＜5805＞ 10950 +1500
7-9月期好決算や上方修正評価の動きが続く。
カヤバ＜7242＞ 4720 +590
通期業績上方修正で増配も発表。
古河電気工業＜5801＞ 10850 +1182
決算受けた売り一巡後は目先のアク抜け感も強まり。
いすゞ自動車＜7202＞ 2262 +242
来年度の業績伸長期待などが高まる。
カーリット＜4275＞ 1676 +153
業績上方修正や増配・自社株買いを発表。
住友ゴム工業＜5110＞ 2171 +261
7-9月期の収益回復で警戒感が後退も。
シチズン時計＜7762＞ 1183 +113
業績上方修正でコンセンサスも大きく上振れ。
東亜建設工業＜1885＞ 2537 +179
決算受けて売り先行後は押し目買い優勢の流れで。
KLab＜3656＞ 240 +15
7-9月期最終黒字を引き続き材料視か。
長谷工コーポレーション＜1808＞ 2923 +225
工事利益率向上などで通期予想を上方修正。
住友ファーマ<4506> 2362 +179.5
高値更新で買い戻しも優勢か。
住友電気工業<5802> 6375 +420
古河電工やSWCCなど電線株が高く。
三井E＆S<7003> 6241 +362
業績予想上方修正も依然として保守的との見方。
山一電機<6941> 5970 +270
決算評価による上値追い続く格好に。
清水建設<1803> 2515 +153.5
先週末発表の決算評価の動きが続く。
戸田建設<1860> 1107.5 +17
一転経常増益に上方修正。
SCREEN<7735> 12560 +700
半導体株堅調な中で押し目買い優勢。
ペプチドリーム<4587> 1630 +94.5
決算サプライズ乏しくあく抜け感が優勢に。
日本発条<5991> 2418 -500
7-9月期の営業減益幅拡大を嫌気。
LIFULL<2120> 176 -20
今期の大幅減益見通しを売り材料視。
ブイ・テクノロジー<7717> 3070 -340
上半期は営業赤字拡大へ。
酉島製作所<6363> 1927 -162
通期業績下方修正を嫌気。《CS》
