*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 スター精密、エムスリー、デクセリアルズなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

すかいらーく＜3197＞ 3134 +196

25年12月期業績予想を上方修正。

ヨコレイ＜2874＞ 1221 -63

中期経営計画の目標数値を下方修正。

IACEトラベル＜343A＞ 1686 +137

上期営業利益49.7％増。

アズジェント＜4288＞ 605 +59

上期営業利益は1.04億円。

第1四半期の0.21億円の赤字から黒字に転じる。

東京通信G＜7359＞ 380 +21

第3四半期累計の営業利益は1.80億円の黒字。

前年同期の2.77億円の赤字から黒字に転じる。

WOLVES＜194A＞ 1991 +222

第1四半期営業利益71.3％増。

スター精密＜7718＞ 2112 +400

タイヨウ・パシフィック系が2210円でTOB。

エムスリー＜2413＞ 2629.5 +500

7-9月期増益率は一段と拡大へ。

デクセリアルズ＜4980＞ 2863 +500

想定以上の上方修正や自社株買いを評価。

Link-U グループ＜4446＞ 954 +150

ソニーが「クランチロールマンガ」に言及のもようで。

SWCC＜5805＞ 10950 +1500

7-9月期好決算や上方修正評価の動きが続く。

カヤバ＜7242＞ 4720 +590

通期業績上方修正で増配も発表。

古河電気工業＜5801＞ 10850 +1182

決算受けた売り一巡後は目先のアク抜け感も強まり。

いすゞ自動車＜7202＞ 2262 +242

来年度の業績伸長期待などが高まる。

カーリット＜4275＞ 1676 +153

業績上方修正や増配・自社株買いを発表。

住友ゴム工業＜5110＞ 2171 +261

7-9月期の収益回復で警戒感が後退も。

シチズン時計＜7762＞ 1183 +113

業績上方修正でコンセンサスも大きく上振れ。

東亜建設工業＜1885＞ 2537 +179

決算受けて売り先行後は押し目買い優勢の流れで。

KLab＜3656＞ 240 +15

7-9月期最終黒字を引き続き材料視か。

長谷工コーポレーション＜1808＞ 2923 +225

工事利益率向上などで通期予想を上方修正。

住友ファーマ<4506> 2362 +179.5

高値更新で買い戻しも優勢か。

住友電気工業<5802> 6375 +420

古河電工やSWCCなど電線株が高く。

三井E＆S<7003> 6241 +362

業績予想上方修正も依然として保守的との見方。

山一電機<6941> 5970 +270

決算評価による上値追い続く格好に。

清水建設<1803> 2515 +153.5

先週末発表の決算評価の動きが続く。

戸田建設<1860> 1107.5 +17

一転経常増益に上方修正。

SCREEN<7735> 12560 +700

半導体株堅調な中で押し目買い優勢。

ペプチドリーム<4587> 1630 +94.5

決算サプライズ乏しくあく抜け感が優勢に。

日本発条<5991> 2418 -500

7-9月期の営業減益幅拡大を嫌気。

LIFULL<2120> 176 -20

今期の大幅減益見通しを売り材料視。

ブイ・テクノロジー<7717> 3070 -340

上半期は営業赤字拡大へ。

酉島製作所<6363> 1927 -162

通期業績下方修正を嫌気。《CS》