*18:28JST 戸田工業---営業外費用計上および2026年3月期第2四半期業績予想と実績との差異ならびに通期連結業績予想を修正

戸田工業＜4100＞は11日、2026年3月期第2四半期(2025年4月1日-2025年9月30日)において、持分法適用関連会社の損失計上に伴う持分法による投資損失6.28億円を営業外費用として計上したと発表した。

また、あわせて中間期の連結業績予想と実績との差異および通期連結業績予想の修正を発表した。中間期実績について、売上高は前回発表予想比2.2%増の143.09億円、営業利益は同99.7%増の5.99億円、経常利益は0.18億円、親会社株主に帰属する中間純損失は1.08億円となった。一方、通期連結業績予想について、売上高は前回発表予想比1.7%減の285.00億円、営業利益は同11.1%増の10.00億円、経常損失は3.00億円、親会社株主に帰属する当期純損失は7.00億円としている。

差異と業績予想修正の要因として、特に、誘電体材料の需要が好調に推移したことや、製品価格是正および原価低減活動・経費削減の効果が寄与したことが挙げられた。対して、LIB(リチウムイオン電池)用材料を手掛ける持分法適用関連会社の収益悪化が続き、営業外収支が悪化したことを受け、通期連結業績予想が下方修正された。また、中国市場での競争激化が見込まれるものの、製品価格是正やコスト削減を継続し、収益構造の改善を図る方針を示した。《AK》