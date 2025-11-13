*15:11JST マイクロアド---子会社UNIVERSE PULSE、TikTok LIVEで総合情報バラエティ番組「推しコマ！」を開始

マイクロアド＜9553＞は12日、TikTok Shop総合支援の子会社であるUNIVERSE PULSEが、ライブ配信総合情報バラエティ番組「推しコマ！」を2025年12月よりTikTok LIVE上で開始すると発表した。

「推しコマ！」は、TikTok Shopを舞台に視聴者のリアルな「推しアイテム」を紹介する新感覚のショッピング番組で、商品紹介を主目的とする従来のライブコマースとは異なり、複数のコーナーを通じて視聴者に「楽しさ」や「発見」を提供しながら、購買行動につなげる情報を発信する番組構成となっている。番組内で紹介される商品は、UNIVERSE PULSEを通じて、TikTok Shopでの売上最大化を目指す出店企業（ セラー）の商品を取り上げる。毎週月曜日から木曜日の週4日間の配信を予定している。

また、MCにはゆうこす氏をはじめとする有名ゲストを起用し、より多くの視聴者へのリーチとブランド認知の向上を図る。商品の機能だけでなく、使用体験や利便性をバラエティ豊かな企画で紹介することで、購買促進を目指す。

同社は今後も、TikTok Shopにおける販促支援を通じて、企業のビジネス成長に貢献し、本番組においては、多様な業界・ジャンルの企業ニーズに対応することで、セラーのTikTok Shopにおける売上最大化を支援していくとしている。《AK》