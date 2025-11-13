*14:48JST オーハシテクニカ---株式分割、配当予想の修正、および株主優待制度の取り扱い

オーハシテクニカ＜7628＞は11日、2025年12月31日を基準日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施すると発表した。

株式分割前の発行済株式総数は12,890,960株（2025年11月28日に30万株を自己株式として消却後）であり、分割後の発行済株式総数は25,781,920株となる。発行可能株式総数は64,000,000株で変更はない。効力発生日は2026年1月1日となる。なお、今回の株式分割による資本金の額の変更はない。

また、株式分割に伴い、2025年5月13日に公表した2026年3月期の期末配当予想を修正した。従来の期末配当予想は1株当たり37.00円であったが、分割後の1株当たりの配当は18.50円となる。なお、中間配当は株式分割前に実施済みであるため、配当予想の変更はなく、分割前換算での年間配当金は74.00円となる。今回の修正は株式分割に伴うものであり、実質的な配当水準の変更ではないとしている。

さらに、株主優待制度については、株式分割後も内容の変更は行わず、従来通り年2回の基準日（3月31日および9月30日）現在の株主名簿において、100株以上を保有する株主を対象におこめ券を贈呈する。

また、分割後に100株を保有する株主も優待の対象とする。《AK》