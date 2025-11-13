*00:56JST はてな---「Comic Growth powered by GigaViewer」 本格始動を発表

はてな＜3930＞は11日、マンガサービスのグロース支援ソリューション「Comic Growth powered by GigaViewer」の本格始動を発表した。

これは、同社がこれまでに培ってきた広告運用やデジタルマーケティングのノウハウを活かし、マンガサイトやアプリの認知度向上・ユーザー獲得・サービス成長を一貫して支援するサービスである。

本ソリューションは、戦略立案から広告実施、効果検証までの工程をワンストップで提供することが特徴で、Webメディアやアプリの成長支援に実績を持つ同社の強みを反映している。

また、新潮社が2025年11月11日に公開した新マンガアプリ「くじらバンチ」に「GigaViewer for Apps」が導入され、サービス開発・運営・マネタイズ支援も行う。

同アプリは「極主夫道」「死役所」「働かないふたり」など人気作品を揃えた新潮社の新たなマンガプラットフォームで、はてなはこれにより新潮社とのパートナーシップを強化。

マンガアプリの「GigaViewer for Apps」の導入実績は「コミックガルド＋」「少年ジャンプ＋」に続く3例目で、今後も年間数億円規模の広告運用が想定されている。《ST》