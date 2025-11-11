*10:31JST ジーニー---JAPAN AIが営業チームをマネジメントするAIエージェント機能の提供を開始

ジーニー＜6562＞は28日、グループ会社のJAPAN AIが営業AI支援サービス「JAPAN AI SALES」において、営業管理システムと連携し営業チームをマネジメントするAIエージェント機能の提供を開始したと発表した。

近年の営業組織は、マネージャーが営業担当者の案件進捗を把握するために多くの時間を費やし、引き継ぎ業務でも工数がかかる課題を抱えている。これらの課題を解決するため、JAPAN AI SALESに営業活動を可視化するマネジメント機能を実装。AIエージェントが商談・活動データを理解し、自然言語で質問すると案件進捗や停滞理由を素早く回答する仕組みだ。

これにより、営業マネージャーは商談録画や議事録を確認せずに、複数の案件の進捗を短時間で把握できるようになる。また、営業担当者の活動状況を効率的に把握でき、これまで週次会議や個別面談で確認していた内容をAIエージェントへの質問だけで確認できるようになる。その結果、個別の確認作業にかかる時間を削減できる。さらに、営業担当者の引き継ぎ時には、過去の営業経緯を迅速に確認でき、営業マネージャーと担当者双方にとって効率的なマネジメントが可能になる。

現在、「Salesforce」や「kintone」と連携し、近日中に「GENIEE SFA/CRM」とも連携予定である。今後は、営業管理システムの連携を拡大し、データ入力の自動化や高度な分析機能の強化も予定している。これにより、営業戦略の立案や改善提案を包括的に支援し、意思決定の質とスピードを向上させる。《AK》