*18:18JST 三井松島ホールディングス---2Qは増収・2ケタ増益、通期予想の上方修正及び期末配当の増配を発表

三井松島ホールディングス＜1518＞は7日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比9.1%増の319.02億円、営業利益が同40.2%増の54.02億円、経常利益が同35.1%増の56.22億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同80.7%増の52.04億円となった。

生活消費財の売上高は133.60億円と前年同期比3.13億円（2.4%）の増収となり、セグメント利益は15.13億円と前年同期比3.34億円（28.4%）の増益となった。日本ストロー及びMOSの売上の増加などがあった。

産業用製品の売上高は159.92億円と前年同期比14.21億円（9.8%）の増収となり、セグメント利益は28.28億円と前年同期比7.08億円（33.4%）の増益となった。ジャパン・チェーン・ホールディングス及び三生電子の売上の増加などがあった。

金融その他の売上高は25.85億円と前年同期比9.27億円（56.0%）の増収となり、セグメント利益は10.60億円と前年同期比5.05億円（91.1%）の増益となった。エム・アール・エフを2024年7月に子会社化したことなどが影響した。

2026年3月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の修正を発表した。売上高が前期比9.9%増（前回予想比1.7%増）の666.00億円、営業利益が同18.2%増（同9.8%増）の90.00億円、経常利益が同7.7%増（同12.3%増）の91.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同26.0%減（同10.3%増）の64.00億円としている。

また、同日、2026年3月期の期末配当金を前回予想から18.00円増配の41.00円とすることを発表した。これにより1株当たり年間配当金は64.00円（前期比38.00円増配、分割考慮後）となる。

なお、2025年11月11日には決算説明会の開催が予定されている。《AK》