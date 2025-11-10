*16:19JST アイエックス・ナレッジ---日本学生支援機構が発行する「ソーシャルボンド」へ、2022年に続き投資を決定

アイエックス・ナレッジ＜9753＞は7日、日本学生支援機構が発行する第81回日本学生支援債券(ソーシャルボンド)への投資を決定したと発表した。

このソーシャルボンドは、社会課題の解決に資するプロジェクトの資金調達を目的とした債券であり、国際資本市場協会(ICMA)の「ソーシャルボンド原則」に適合しているとのセカンド・パーティー・オピニオンを日本格付研究所から取得している。発行額は300億円、年限は2年で、発行日は2025年11月7日。

調達資金は、同機構が行う貸与型奨学金の財源として充当され、教育の機会均等を推進するとともに、SDGsの目標4「すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する。」の達成にも貢献する。

同社は、2022年にも同ソーシャルボンドへの投資を行っており、今後もESG投資を含む企業活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していく姿勢を示している。《NH》