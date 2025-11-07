*18:55JST みずほリース---ＭＭパワーによる公開買付けの開始並びに株式取得及び業務提携契約締結を公表

みずほリース＜8425＞は6日、完全子会社であるエムエル・パワー（本社：東京都港区）がその出資持分の全てを保有しているＭＭパワー（本社：東京都港区）は、ジャパン・インフラファンド投資法人＜9287＞の投資口を公開買付けにより取得することを決定したと発表した。

また、同社は、2025年11月6日付で、丸紅＜8002＞から資産運用会社であるジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ（東京都中央区）（以下「JIA」）の株式を取得すること、並びに丸紅及びJIAとの間で業務提携に関する契約を締結する旨を決議したと発表した。

同社は、2025年11月6日付で丸紅が保有するJIA株式90.0％のうち39.0％を譲渡する株式譲渡契約及びJIA株式に関する株主間契約を締結した。

また、みずほ銀行およびみずほ信託銀行が保有するJIA株式各2,250株（各5.0％）の全てをそれぞれ同社が取得することを合意しており、これらの契約の実行により、同社は公開買付けの決済開始日にJIA株式の49.0％を保有することとなる。なお、みずほ銀行およびみずほ信託銀行とのスポンサーサポート契約は、両社がJIA株主でなくなることに伴い終了する。

公開買付けにおいて、買付予定数の下限は292,814口（所有割合66.67％）に設定されている。本公開買付けに応募された投資口の総数が買付予定数の下限（292,814口）に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行なわない。

他方で、買付予定数の上限は設定しておらず、応募投資口の総数が買付予定数の下限（292,814口）以上の場合は、応募投資口の全部の買付け等を行う。《AK》