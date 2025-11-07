*14:52JST テラスカイ---テラスカイ・テクノロジーズのSalesforceエンジニア全員をAI人材へとアップスキリング

テラスカイ＜3915＞は6日、子会社であるテラスカイ・テクノロジーズが、全Salesforceエンジニア社員をAIスペシャリストへと育成する体制を発表した。

2026年2月までに約300名のAIスペシャリストを育成し、顧客企業のAI活用を支援することを目指す。

同社独自のAI研修では、「Agentforce」の運用ノウハウを基に、ユースケースやトラブルシューティング、つまずきポイント解消に重点を置いた実践的な学習を提供しており、受講後は有償で伴走型支援サービスも付帯する。また、AI活用の裾野を広げるため、顧客企業に対して研修の一部を無償提供する施策も実施する。

研修を通じたAIスペシャリストの所属する企業では、すでに「Agentforce」のPoCが実施されており、顧客企業と連携した具体的ユースケースの検討及び活用に向けた取り組みを進めている。今後も先進技術を実践に応用できる人材の創出を通じて、企業のDX推進を包括的に支援していく。《AK》