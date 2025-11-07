*14:50JST テラスカイ---グループ会社QuemixがQuantinuumプログラムに参加、量子アルゴリズム研究開発を加速

テラスカイ＜3915＞は6日、グループ会社Quemixにおいて、Quantinuum（本社：米国コロラド州）が開始するスタートアップパートナープログラムへ参加すると発表した。Quemixは、量子コンピュータのアルゴリズム・ソフトウェアの研究開発を行っている。本プログラムへの参画を通じ、Quemixが設立以来取り組んできたエラー耐性量子コンピュータ（FTQC）向けの量子アルゴリズムの研究開発およびユースケース開発を一層加速するとともに、Quantinuumとグローバル市場における量子コンピュータ活用の加速・マーケティング活動に取り組む。

Quantinuumが提供するスタートアップパートナープログラムは、Quantinuumが選定した特定のエコシステムパートナーに、研究開発を加速するための無償の量子コンピュータ実機アクセスを提供するものである。パートナー企業は、実機操作に関する学習を進め、コラボレーションの促進により量子エコシステム全体にわたるイノベーションの迅速な商業化を目標としている。また、Quantinuumはエコシステムパートナーからのフィードバックを統合型サービスの発展のために活用し、更なるエコシステム拡大に共同で取り組む。《AK》