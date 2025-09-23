新機軸が着実に伸びる感のグンゼ、進行中の中計に目を向けたい

グンゼ（3002、東証プライム市場）。会社四季報の「特色欄」「材料欄」からは、当該企業の歴史を知ることができると今回改めて思った。

【こちらも】新規事業も着実、タムロンとは中長期構えの投資が賢明か

いまから四半世紀余前の1989年第4集号でグンゼは【メリヤス肌着でトップ、ブランド強力、安定経営、総合アパレルへ展開中、生糸から撤収】、【米国に透明タッチパネル合弁設立、初年度売上げ三億円強】と記されていた。

対して最新号は【紳士肌着首位。機能性繊維、電子機能材料、メディカルも成長。不動産事業も手掛ける】、【アパレル3工場、物流拠点閉鎖へ。配転、希望退職も。韓国企業と国内独占販売契約の皮膚病の紫外線治療装置を発売】。

グンゼはいま、「創りかえる」と謳った至2028年3月期の中計を進めている。「売上高1400億円（25年3月期比2.1％増）、営業利益125億円（58％増益）」を掲げており、事業別に以下のような計画を示している。

「機能性ソリューション（プラスチックフィルムやOA機器向け等エンジニアリングプラスチック）:売上高540億円（3.4％増収）、営業利益88億円（22.2％増益）」-「メディカル（癒着防止剤や骨接合剤など吸収性製品）:190億円（47.3％増収）、39億円（62.5％増益）」-「アパレル:541億円（11％減収、23億円（3.29倍）」-「ライフクリエイト（不動産関連）:138億円（15％増収）、14億円（56.6％増益）」。

ことアパレル事業に関しては「円安もあるが、減産による原価高や人件費増。対してレディースインナーなど好付加価値な差別化商品で対応」と、ターニングポイントを迎えている、というのが現状。

こうした流れを強めている過去3期間（23年3月期～25年3月期）の収益動向は、「9.4％増収、19.1％営業増益」-「2.3％減収、16.6％増益」-「3.2％増収、16.9％増益」。今3月期は「2.1％増収（1400億円）、7.3％増益（85億円）」計画。

株価も着実な展開。本稿作成中の株価の時価は3800円台入り口。予想税引き後配当利回り4.54％もあり、予想PER44/13倍と人気もある。過去9年9か月の修正株価パフォーマンス2.14倍を勘案すると、中長期構えで対応と捉えることもできるが・・・。

だが裏側から考えると、年初来安値2283円（4月7日）から高値4025円（8月6日）まで買い直され時価は高値ゾーン。かつIFIS目標平均株価は3775円。押し目買いで中長期構えの更なる押し目待ち・・・も一法か。（記事：千葉明・記事一覧を見る）