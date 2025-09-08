*14:59JST 明豊エンタープライズ---台湾にて海外投資家向けセミナーを4日間連続開催

明豊エンタープライズ＜8927＞は5日、台湾の子会社である東京明豐開發股分が、2025年8月20日から4日間にわたり、台湾にて海外投資家向け不動産投資セミナーを開催したと発表した。

セミナーは日ごとに主催・共催企業を変えながら実施され、初日は東京明豐開發股分単独、2日目は台湾の大手会計事務所および不動産仲介会社、3日目は忠訓地産開発、4日目は澳居地産股分と、それぞれ共同開催された。約90名の海外投資家が参加した。

今回のセミナーでは、日本不動産市場における最新動向や資産形成、税務・相続対策などをテーマに、不動産鑑定士の洲浜拓志氏を外部講師として招聘し、専門的かつ実務的な解説が行われた。セミナー後には個別相談会も実施された。

同社は、海外販売事業において2024年7月期に9棟、2025年7月期には10棟の販売実績を上げており、今後もこうした海外展開を通じた事業の拡大と持続的な成長に取り組んでいく。《AK》