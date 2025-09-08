*14:55JST G-7ホールディングス---ミートプランニングの株式を取得し子会社化へ

G-7ホールディングス（7508）は、8月 27 日開催の取締役会において、ミートプランニング（本社：群馬県高崎市）の発行済の全株式を取得し、子会社化することについて決議したと発表した。株式譲渡契約書を2025 年8月 27 日付で締結した。

同社は株式の取得理由として以下を挙げている。ミートプランニングは、群馬県高崎市に本社工場を置き、主として全国の焼肉店等への牛タンの加工・卸販売を行っている。G-7ホールディングスグループは、フランチャイジーとして展開する業務ス―パー事業や車関連事業に次ぐ、第3セグメントである精肉分野の強化・拡大を図っている。食肉小売を業とする同社子会社であるG-7ミートテラバヤシ（本社：横浜市）の事業とのシナジー効果が期待できることから株式取得を決定したとしている。

なお本件の株式取得価額による2026 年3月期への同社連結業績に与える影響等については軽微であるとしている。《AK》