*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ReYuuJpn、エイチームなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月8日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9425＞ ReYuuJpn 14928500 382525 359.64% 0.1944%
＜2248＞ iF500H有 48555 8605.827 309.72% -0.0049%
＜2251＞ JGBダブル 221860 66895.791 263.16% -0.0007%
＜265A＞ エイチエムコム 1868500 865502.08 249.98% 0.2228%
＜5572＞ リッジアイ 1533100 583719.62 228.35% -0.1194%
＜190A＞ Chordia 2820200 61220.44 211.78% -0.1675%
＜1887＞ 日本国土 937500 81364.26 207.16% 0.0414%
＜2633＞ NFS＆P500 536610 37744.008 196.48% -0.0035%
＜3042＞ セキュアウ゛ェイ 295100 18416.78 186.36% 0.0368%
＜7711＞ 助川電 1952000 1533372.4 182.95% 0.1576%
＜4026＞ 神島化 389000 109299.64 182.83% 0.0563%
＜155A＞ 情報戦略 2809300 541405.04 182.53% 0.1544%
＜2569＞ 上場NSQヘ 73880 51455.731 176.34% -0.0025%
＜2163＞ アルトナー 133000 53448.28 169.33% 0.001%
＜6864＞ エヌエフHD 158800 55419.56 162.44% 0.0493%
＜3854＞ アイル 369900 269578.08 151.02% 0.0348%
＜1443＞ 技研HD 1273100 71955.3 150.7% 0.0401%
＜4493＞ サイバセキュリ 335200 149187.12 150.61% 0.0584%
＜3692＞ FFRI 1421900 2580652 142.96% 0.0682%
＜6050＞ EG 90800 66191.18 142.69% 0.0274%
<7856> 萩原工業 167200 79539.42 139.36% 0.0029%
<9713> ロイヤルホテル 62500 18776.04 135.65% 0.06%
<1852> 浅沼組 1086600 277950.62 135.45% 0.033%
<373A> リップス 209600 210402.9 134.96% 0.0778%
<338A> Zenmu 189700 445444.6 133.88% 0.0921%
<7089> フォースタ 19100 10865.76 130.71% 0.0312%
<3662> エイチームHD 985500 306271.04 123.19% -0.1203%
<2860> DAXヘッジ 44743 42441.152 122.85% -0.0064%
<175A> ウィルスマート 157500 298598.82 115.97% 0.1065%
<3447> 信和 114300 38833.14 115.97% -0.0022%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
