出来高変化率ランキング（14時台）～ReYuuJpn、エイチームなどがランクイン

2025年9月8日 14:49

記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ReYuuJpn、エイチームなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月8日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9425＞ ReYuuJpn　 14928500 　382525　 359.64% 0.1944%
＜2248＞ iF500H有　　　48555 　8605.827　 309.72% -0.0049%
＜2251＞ JGBダブル　　　　221860 　66895.791　 263.16% -0.0007%
＜265A＞ エイチエムコム　　　1868500 　865502.08　 249.98% 0.2228%
＜5572＞ リッジアイ　　　　　1533100 　583719.62　 228.35% -0.1194%
＜190A＞ Chordia　　　2820200 　61220.44　 211.78% -0.1675%
＜1887＞ 日本国土　　　　　　937500 　81364.26　 207.16% 0.0414%
＜2633＞ NFS＆P500　　536610 　37744.008　 196.48% -0.0035%
＜3042＞ セキュアウ゛ェイ　　295100 　18416.78　 186.36% 0.0368%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　1952000 　1533372.4　 182.95% 0.1576%
＜4026＞ 神島化　　　　　　　389000 　109299.64　 182.83% 0.0563%
＜155A＞ 情報戦略　　　　　　2809300 　541405.04　 182.53% 0.1544%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　73880 　51455.731　 176.34% -0.0025%
＜2163＞ アルトナー　　　　　133000 　53448.28　 169.33% 0.001%
＜6864＞ エヌエフHD　　　　158800 　55419.56　 162.44% 0.0493%
＜3854＞ アイル　　　　　　　369900 　269578.08　 151.02% 0.0348%
＜1443＞ 技研HD　　　　　　1273100 　71955.3　 150.7% 0.0401%
＜4493＞ サイバセキュリ　　　335200 　149187.12　 150.61% 0.0584%
＜3692＞ FFRI　　　　　　1421900 　2580652　 142.96% 0.0682%
＜6050＞ EG　　　　　　　　90800 　66191.18　 142.69% 0.0274%
<7856> 萩原工業　　　　　　167200 　79539.42　 139.36% 0.0029%
<9713> ロイヤルホテル　　　62500 　18776.04　 135.65% 0.06%
<1852> 浅沼組　　　　　　　1086600 　277950.62　 135.45% 0.033%
<373A> リップス　　　　　　209600 　210402.9　 134.96% 0.0778%
<338A> Zenmu　　　　　189700 　445444.6　 133.88% 0.0921%
<7089> フォースタ　　　　　19100 　10865.76　 130.71% 0.0312%
<3662> エイチームHD　　　985500 　306271.04　 123.19% -0.1203%
<2860> DAXヘッジ　　　　44743 　42441.152　 122.85% -0.0064%
<175A> ウィルスマート　　　157500 　298598.82　 115.97% 0.1065%
<3447> 信和　　　　　　　　114300 　38833.14　 115.97% -0.0022%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

