出来高変化率ランキング（13時台）～助川電、サイバセキュリなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月8日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜9425＞ ReYuuJpn 12406400 382525 352.54% 0.249%
＜1887＞ 日本国土 884000 81364.26 200.17% 0.0473%
＜265A＞ エイチエムコム 1161800 865502.08 193.37% 0.2172%
＜190A＞ Chordia 2142700 61220.44 179.59% -0.1564%
＜155A＞ 情報戦略 2712200 541405.04 177.96% 0.1544%
＜3042＞ セキュアウ゛ェイ 272800 18416.78 176.78% 0.0245%
＜7711＞ 助川電 1757000 1533372.4 169.79% 0.1537%
＜4026＞ 神島化 340600 109299.64 166.41% 0.0599%
＜6864＞ エヌエフHD 151200 55419.56 156.45% 0.0446%
＜3854＞ アイル 347800 269578.08 143.26% 0.0365%
＜4493＞ サイバセキュリ 313700 149187.12 142.39% 0.0636%
＜1443＞ 技研HD 1185400 71955.3 141.95% 0.0562%
＜3692＞ FFRI 1294900 2580652 131.26% 0.0653%
＜373A＞ リップス 199800 210402.9 128.99% 0.0794%
＜1852＞ 浅沼組 1013900 277950.62 126.89% 0.0364%
＜7089＞ フォースタ 18300 10865.76 125.39% 0.0353%
＜7856＞ 萩原工業 142800 79539.42 119.82% 0.0053%
＜338A＞ Zenmu 163800 445444.6 115.45% 0.0907%
＜3823＞ WHYHOWDO 5951000 156988.4 113.54% -0.0135%
＜175A＞ ウィルスマート 143200 298598.82 104.18% 0.1199%
<3670> 協立情報 6800 6609.24 100.50% 0.0321%
<6597> HPCシステムス 71900 74860.04 96.89% 0.0337%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
