出来高変化率ランキング（13時台）～助川電、サイバセキュリなどがランクイン

2025年9月8日 14:32

出来高変化率ランキング（13時台）～助川電、サイバセキュリなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月8日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜9425＞ ReYuuJpn　 　12406400 　382525　 352.54% 0.249%
＜1887＞ 日本国土　　　　　 　884000 　81364.26　 200.17% 0.0473%
＜265A＞ エイチエムコム　　 　1161800 　865502.08　 193.37% 0.2172%
＜190A＞ Chordia　　 　2142700 　61220.44　 179.59% -0.1564%
＜155A＞ 情報戦略　　　　　 　2712200 　541405.04　 177.96% 0.1544%
＜3042＞ セキュアウ゛ェイ　 　272800 　18416.78　 176.78% 0.0245%
＜7711＞ 助川電　　　　　　 　1757000 　1533372.4　 169.79% 0.1537%
＜4026＞ 神島化　　　　　　 　340600 　109299.64　 166.41% 0.0599%
＜6864＞ エヌエフHD　　　 　151200 　55419.56　 156.45% 0.0446%
＜3854＞ アイル　　　　　　 　347800 　269578.08　 143.26% 0.0365%
＜4493＞ サイバセキュリ　　 　313700 　149187.12　 142.39% 0.0636%
＜1443＞ 技研HD　　　　　 　1185400 　71955.3　 141.95% 0.0562%
＜3692＞ FFRI　　　　　 　1294900 　2580652　 131.26% 0.0653%
＜373A＞ リップス　　　　　 　199800 　210402.9　 128.99% 0.0794%
＜1852＞ 浅沼組　　　　　　 　1013900 　277950.62　 126.89% 0.0364%
＜7089＞ フォースタ　　　　 　18300 　10865.76　 125.39% 0.0353%
＜7856＞ 萩原工業　　　　　 　142800 　79539.42　 119.82% 0.0053%
＜338A＞ Zenmu　　　　 　163800 　445444.6　 115.45% 0.0907%
＜3823＞ WHYHOWDO　 　5951000 　156988.4　 113.54% -0.0135%
＜175A＞ ウィルスマート　　 　143200 　298598.82　 104.18% 0.1199%
<3670> 協立情報　　　　　 　6800 　6609.24　 100.50% 0.0321%
<6597> HPCシステムス　 　71900 　74860.04　 96.89% 0.0337%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

