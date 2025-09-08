*14:28JST 日経平均VIは上昇、高値警戒感を意識

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時25分現在、前日比＋0.78（上昇率3.21％）の25.10と上昇している。なお、今日ここまでの高値は25.59、安値は24.92。

先週末の米株式市場で主要指数が下落したが、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。石破首相が辞意を表明したことを受け、外為市場で円安・ドル高に振れたことや、次期政権への期待感が株価支援要因となった。一方、日経225先物は先週末までの続伸で1,060円上昇しており、今日も日経225先物が大幅高となっていることから、高値警戒感が意識され、日経VIは先週末の水準を上回って推移している。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》