*07:05JST 米国株式市場は上昇、ハイテクがけん引（9日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（9日）

SEP24

Ｏ 39970（ドル建て）

Ｈ 40060

Ｌ 39645

Ｃ 39985 大証比+185（イブニング比+75）

Vol 2492



SEP24

Ｏ 39920（円建て）

Ｈ 39990

Ｌ 39570

Ｃ 39925 大証比+125（イブニング比+15）

Vol 13689

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（9日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル146.26円換算）で、ディスコ＜6146＞、アドバンテ

スト＜6857＞、みずほFG＜8411＞、日本電産＜6594＞、豊田自動織機＜6201＞などが上昇し

た一方で、ゆうちょ銀行＜7182＞、デンソー＜6902＞、MS&ADインシHD＜8725＞、第一三共

＜4568＞、セブン&アイ・HD＜3382＞などは下落し、全般やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 170.54 0.34 2494 6.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 13.64 0.09 1995 16

8035 (TOELY) 東京エレク 93.28 -0.93 27286 111

6758 (SONY.N) ソニー 25.17 -0.08 3681 10

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.63 -0.22 2871 -2.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 28.29 0.01 4138 18

9983 (FRCOY) ファーストリテ 32.20 -0.74 47096 -64

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 36.09 0.11 10557 -13

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.20 -0.38 4739 15

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 104.96 0.42 7676 13

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.88 0.10 3628 13

8031 (MITSY) 三井物産 420.07 6.13 3072 8

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.41 -0.15 8344 6

4568 (DSNKY) 第一三共 21.95 0.59 3210 -12

9433 (KDDIY) KDDI 16.80 0.06 2457 -6

7974 (NTDOY) 任天堂 22.14 -0.21 12953 -32

8766 (TKOMY) 東京海上HD 39.50 -0.16 5777 11

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.60 0.83 1492 11

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.32 0.07 4189 -5

6902 (DNZOY) デンソー 13.42 0.18 1963 -14

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.19 -0.33 6784 -22

4661 (OLCLY) オリエンランド 21.27 -0.21 3111 5

8411 (MFG.N) みずほFG 5.50 0.04 4022 47

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.33 -0.07 18034 -61

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.13 0.11 4426 -4

7741 (HOCPY) HOYA 117.95 1.42 17251 26

6503 (MIELY) 三菱電機 42.68 0.70 3121 5

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.34 0.12 2147 -6

7751 (CAJPY) キヤノン 28.16 0.29 4119 2

6273 (SMCAY) SMC 17.24 0.39 50430 -90

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1378 -207

6146 (DSCSY) ディスコ 28.80 -0.10 42123 833

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.99 -0.13 2192 -8

8053 (SSUMY) 住友商事 25.60 0.15 3744 17

6702 (FJTSY) 富士通 22.56 -0.69 3300 13

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 112.73 -2.27 16488 188

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.66 0.18 6043 -12

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.32 0.00 1363 13.5

8002 (MARUY) 丸紅 205.44 1.01 3005 8.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.65 0.13 1945 1

6954 (FANUY) ファナック 13.02 0.15 3809 9

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.13 -0.14 3090 -13

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.20 0.10 1375 -2

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.22 0.57 4859 15

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.39 0.08 3039 -9

6594 (NJDCY) 日本電産 4.63 0.06 2709 31

6857 (ATEYY) アドバンテスト 75.96 0.19 11110 130

4543 (TRUMY) テルモ 16.92 0.18 2475 -5.5

8591 (IX.N) オリックス 22.69 0.38 3319 15

8802 (MITEY) 三菱地所 18.71 0.37 2737 -1

（時価総額上位50位、1ドル146.26円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.36 2247 212 10.42

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.75 1371 78 6.03

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 7.14 1044 35.5 3.52

6146 (DSCSY) ディスコ 28.80 42123 833 2.02

7201 (NSANY) 日産自動車 4.25 311 5.5 1.80

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1378 -207 -13.06

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 3.52 1030 -18 -1.72

5020 (JXHLY) ENEOS 9.96 728 -12.6 -1.70

2587 (STBFY) サントリー食品 15.35 4490 -36 -0.80

6902 (DNZOY) デンソー 13.42 1963 -14 -0.71



「米国株式市場概況」（9日）

ＮＹＤＯＷ

終値：44458.30 前日比：217.54

始値：44327.13 高値：44556.68 安値：44225.88

年初来高値：44882.13 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：20611.34 前日比：192.87

始値：20522.09 高値：20645.41 安値：20486.39

年初来高値：20611.34 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6263.26 前日比：37.74

始値：6243.33 高値：6269.16 安値：6231.43

年初来高値：6279.35 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.87％ 米10年国債 4.336％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は217.54ドル高の44458.30ドル、ナスダックは192.8

8ポイント高の20611.34で取引を終了した。

トランプ大統領が新たに設定した相互関税の一時停止期間の期限を巡り、「延長は

認めない」としていたが柔軟な姿勢も示したため安心感に寄り付き後、上昇。半導

体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、相場は終日堅調に推移した。国内の1

0年債入札結果や連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨を受けて、長期金利が低下

し、終盤にかけて上げ幅を拡大。ナスダックは史上最高値を更新し、終了した。セ

クター別では耐久消費財・アパレル、半導体・同製造装置が上昇した一方、電気通

信サービスが下落。

製薬会社のメルク（MRK）は英国のバイオ、ベローナ・ファーマ買収で合意し、上

昇。住宅建設会社のレナー（LEN）やDRホートン（DHI）は住宅ローンの30年物固定

金利が低下したほか、住宅ローン申請件数の増加を受け、売り上げ増期待に、それ

ぞれ上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は、6月の航空機納入機数が前年同月

比27％増となり、上昇。ソフトウエアメーカーのマイクロソフト（MSFT）はアナリ

ストが投資判断を引き上げ、上昇。

半導体のエヌビディア（NVDA）は顧客の人工知能（AI）投資継続で根強い収益増期

待に買われ、日中一時時価総額が史上初となる4兆ドルを突破。再生可能エネルギー

発電所開発・運営などに携わるAES（AES）は身売りの可能性が報じられ、上昇。オ

ンラインヘルスサービスを提供するヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス（HIMS）は肥

満治療プログラムを2026年にカナダで開始する計画が好感され、上昇した。

会員制倉庫型卸売・小売り会社のコストコホールセール（COST）は、6月の既存店売

上高＋5.8％と発表。時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》