*07:18JST 米国株式市場はまちまち、ハイテクが支える（25日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（25日）

SEP24

Ｏ 38825（ドル建て）

Ｈ 39225

Ｌ 38780

Ｃ 39030 大証比+100（イブニング比+80）

Vol 2890



SEP24

Ｏ 38765（円建て）

Ｈ 39135

Ｌ 38680

Ｃ 38925 大証比-5（イブニング比-25）

Vol 15147

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（25日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル145.21円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、任天堂<

7974>、三菱電機＜6503＞、ブリヂストン＜5108＞、日立製作所＜6501＞、伊藤忠商事<800

1>、村田製作所＜6981＞などが下落し、全般やや売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 169.15 -2.43 2456 -4.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 13.62 -0.16 1978 13

8035 (TOELY) 東京エレク 88.28 2.62 25638 268

6758 (SONY.N) ソニー 24.92 -0.07 3619 -10

9432 (NTTYY) NTT 25.89 -0.23 150 0.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.03 -0.36 2763 -8

6501 (HTHIY) 日立製作所 27.77 0.11 4032 -26

9983 (FRCOY) ファーストリテ 32.08 -0.29 46583 23

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 32.20 -0.72 9352 36

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.46 -0.18 4490 -9

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 99.95 -2.80 7257 -43

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.91 -0.26 3608 5

8031 (MITSY) 三井物産 393.69 -8.56 2858 -8

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.95 0.03 7950 -17

4568 (DSNKY) 第一三共 23.16 -0.18 3363 -15

9433 (KDDIY) KDDI 16.42 -0.27 2384 -10

7974 (NTDOY) 任天堂 22.74 0.49 13208 -147

8766 (TKOMY) 東京海上HD 40.41 -0.04 5868 18

7267 (HMC.N) 本田技研工業 28.61 -0.27 1385 -7.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.79 -0.19 4295 -17

6902 (DNZOY) デンソー 13.03 -0.05 1892 -4.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.05 -0.06 7565 -11

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.03 -0.15 3199 -10

8411 (MFG.N) みずほFG 5.51 -0.09 4001 25

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.24 -0.05 16322 -83

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.97 -0.11 4348 -8

7741 (HOCPY) HOYA 117.80 -1.20 17106 -59

6503 (MIELY) 三菱電機 41.81 0.31 3036 -32

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.17 0.01 2082 -12

7751 (CAJPY) キヤノン 28.88 -0.14 4194 -15

6273 (SMCAY) SMC 17.45 -0.03 50678 218

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1368 -160

6146 (DSCSY) ディスコ 26.80 0.30 38916 146

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.62 -0.11 2267 -3.5

8053 (SSUMY) 住友商事 24.61 -0.38 3574 -1

6702 (FJTSY) 富士通 23.08 -0.11 3351 -17

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 119.39 6.62 17337 1027

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.22 -0.32 5872 -54

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 0.00 1413 82.5

8002 (MARUY) 丸紅 194.78 -2.44 2828 -4.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.77 0.06 1966 -5.5

6954 (FANUY) ファナック 13.00 0.08 3775 6

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.79 -0.01 3164 -15

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.40 -0.30 1375 1

6301 (KMTUY) 小松製作所 31.31 0.25 4547 32

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.87 0.32 3157 40

6594 (NJDCY) 日本電産 5.05 0.03 2933 16

6857 (ATEYY) アドバンテスト 71.16 2.04 10333 143

4543 (TRUMY) テルモ 18.37 -0.08 2668 -13.5

8591 (IX.N) オリックス 21.30 -0.30 3093 -3

（時価総額上位50位、1ドル145.21円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 119.39 17337 1027 6.30

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 1413 82.5 6.20

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.43 1338 61 4.78

7259 (ASEKY) アイシン精機 12.50 1815 27 1.51

6857 (ATEYY) アドバンテスト 71.16 10333 143 1.40

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1368 -160 -10.47

5020 (JXHLY) ENEOS 9.12 662 -39.5 -5.63

9020 (EJPRY) JR東日本 10.25 2977 -64 -2.10

4452 (KAOOY) 花王 8.87 6440 -108 -1.65

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 3.64 1057 -14 -1.31



「米国株式市場概況」（25日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42982.43 前日比：-106.59

始値：43130.33 高値：43130.33 安値：42871.50

年初来高値：44882.13 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：19973.55 前日比：61.02

始値：20013.95 高値：20052.78 安値：19918.08

年初来高値：20056.25 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6092.16 前日比：-0.02

始値：6104.23 高値：6108.51 安値：6080.09

年初来高値：6144.15 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.831％ 米10年国債 4.292％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は106.59ドル安の42982.43ドル、ナスダックは6

1.02ポイント高の19973.55で取引を終了した。

連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の上院議会証言を控えて、寄り付き後、

まちまち。中東情勢は安定も、新築住宅販売件数が予想以上に減少し成長減速が警

戒されたほか、議長がインフレの上昇を示唆したことが嫌気され、ダウは売りが先

行した。ナスダックは半導体エヌビディア（NVDA）の上昇が支援し、プラス圏を維

持。まちまちで終了した。セクター別では半導体・同製造装置、銀行が上昇した一

方、自動車・自動車部品が下落。

銀行のJPモルガン（JPM）やシティ・グループ（C）、金融のゴールドマンサックス

（GS）はFRBが銀行の資本規制緩和計画を発表し、上昇。半導体のエヌビディア（NV

DA）はアナリストが人工知能（AI）を巡る強い需要が同社の業績拡大継続につなが

ると目標株価を引き上げ、買われた。

レストランチェーンを運営するヤム・ブランズ（YUM）はアナリストが投資判断を引

き上げ、上昇。オンライン出会い系アプリを提供するバンブル（BMBL）は事業再編

の一環とした全従業員の3割削減計画が好感され、上昇。消費者向け加工食品を製造

するゼネラル・ミルズ（GIS）はアナリストの投資判断引き下げで、下落した。

半導体関連会社のマイクロン・テクノロジー（MU）は取引終了後、第3四半期決算を

発表。増収増益に加え、第4四半期の調整後1株当たり利益見通しが市場予想を上回

り、時間外取引で上昇している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》