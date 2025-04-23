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4月23日本国債市場：債券先物は140円48銭で取引終了
*15:39JST 4月23日本国債市場：債券先物は140円48銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年6月限
寄付140円40銭 高値140円57銭 安値140円20銭 引け140円48銭 15555枚
2年 471回 0.687%
5年 178回 0.902％
10年 378回 1.331％
20年 192回 2.217％
23日の債券先物6月限は伸び悩み。140円40銭で取引を開始し、140円57銭まで買われた後、140円20銭まで下落し、140円48銭で取引を終えた。20年債の利回りが低下。
＜米国債概況＞
2年債は3.82％、10年債は4.35％、30年債は4.81％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.47％、英国債は4.54％、オーストラリア10年債は4.26％、NZ10年債は4.52％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：30 独・4月製造業PMI（予想：47.6、3月：48.3）
・16：30 独・4月サービス業PMI（予想：50.2、3月：50.9）
・17：00 ユーロ・4月製造業PMI（予想：47.4、3月：48.6）
・17：00 ユーロ・4月サービス業PMI（予想：50.5、3月：51.0）
・17：00 ユーロ・4月総合PMI（予想：50.2、3月：50.9）
・17：30 英・4月製造業PMI（予想：44.0、3月：44.9）
・17：30 英・4月サービス業PMI（予想：51.5、3月：52.5）
・18：00 ユーロ圏・2月貿易収支（1月：+10億ユーロ）
・22：45 米・4月製造業PMI（予想：49.0、3月：50.2）
・22：45 米・4月サービス業PMI（予想：52.8、3月：54.4）
・23：00 米・3月新築住宅販売件数（予想：68.4万戸、2月：67.6万戸）
・03：00 米・米地区連銀経済報告
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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