関連記事
4月16日本国債市場：債券先物は141円11銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:41JST 4月16日本国債市場：債券先物は141円11銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年6月限
寄付140円64銭 高値141円16銭 安値140円59銭 引け141円11銭 20529枚
2年 471回 0.622％
5年 178回 0.837％
10年 378回 1.296％
20年 192回 2.247％
16日の債券先物6月限は強含み。140円64銭で取引を開始し、140円59銭まで売られた後、141円16銭まで反発し、141円11銭で取引を終えた。主に20年債の利回りは低下した。
＜米国債概況＞
2年債は3.81％、10年債は4.32％、30年債は4.78％近辺で推移。債券利回りはまちまち。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.49％、英国債は4.65％、オーストラリア10年債は4.34％、NZ10年債は4.57％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15：00英 3月消費者物価指数（予想：前年比＋2.7％、2月：＋2.8％）
・17：00ユーロ圏 2月経常収支（1月：＋354億ユーロ）
・21：30米 3月小売売上高（予想：前月比＋1.4％、2月＋0.2％）
・22：15米 3月鉱工業生産（予想：前月比－0.2％、2月＋0.7％）
・22：45カナダ中央銀行政策金利発表（予想：2.75％、現行2.75％）
・23：00米 2月企業在庫（予想：前月比+0.3％、1月+0.3％）
・05：00米 2月対米証券投資（1月：－452億ドル）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク