*15:41JST 4月16日本国債市場：債券先物は141円11銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年6月限

寄付140円64銭 高値141円16銭 安値140円59銭 引け141円11銭 20529枚

2年 471回 0.622％

5年 178回 0.837％

10年 378回 1.296％

20年 192回 2.247％

16日の債券先物6月限は強含み。140円64銭で取引を開始し、140円59銭まで売られた後、141円16銭まで反発し、141円11銭で取引を終えた。主に20年債の利回りは低下した。



＜米国債概況＞

2年債は3.81％、10年債は4.32％、30年債は4.78％近辺で推移。債券利回りはまちまち。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.49％、英国債は4.65％、オーストラリア10年債は4.34％、NZ10年債は4.57％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・15：00英 3月消費者物価指数（予想：前年比＋2.7％、2月：＋2.8％）

・17：00ユーロ圏 2月経常収支（1月：＋354億ユーロ）

・21：30米 3月小売売上高（予想：前月比＋1.4％、2月＋0.2％）

・22：15米 3月鉱工業生産（予想：前月比－0.2％、2月＋0.7％）

・22：45カナダ中央銀行政策金利発表（予想：2.75％、現行2.75％）

・23：00米 2月企業在庫（予想：前月比+0.3％、1月+0.3％）

・05：00米 2月対米証券投資（1月：－452億ドル）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》