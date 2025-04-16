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今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、米小売売上高など

2025年4月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、米小売売上高など
＜国内＞
08:50　コア機械受注(2月)　-0.5％　-3.5％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:30　日本証券業会長が定例会見
16:15　訪日外客数(3月)　　325.81万人


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(3月)　　5.1億NZドル
10:30　中・新築住宅価格(3月)　　-0.14％
10:30　中・中古住宅価格(3月)　　-0.34％
11:00　中・GDP(1-3月)　5.2％　5.4％
11:00　中・鉱工業生産指数(3月)　5.6％　6.2％
11:00　中・小売売上高(3月)　4.2％　3.7％
11:00　中・調査失業率(3月)　5.3％　5.4％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(3月)　4.1％　4.1％
11:00　中・不動産投資(3月)　-9.7％　-9.8％
11:00　中・住宅不動産販売(3月)　　-0.4％
15:00　英・消費者物価コア指数(3月)　　3.5％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(2月)　　354億ユーロ
18:00　欧・ユーロ圏CPI(3月)　0.6％　0.6％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.46％
21:30　米・小売売上高(3月)　1.4％　0.2％
22:15　米・鉱工業生産指数(3月)　-0.2％　0.7％
22:45　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　2.75％　2.75％
23:00　米・NAHB住宅市場指数(4月)　37　39
23:00　米・企業在庫(2月)　0.4％　0.3％
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(2月)　　-452億ドル


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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