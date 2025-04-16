*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、米小売売上高など

＜国内＞

08:50 コア機械受注(2月) -0.5％ -3.5％

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)

14:30 日本証券業会長が定例会見

16:15 訪日外客数(3月) 325.81万人



＜海外＞

07:45 NZ・貿易収支(3月) 5.1億NZドル

10:30 中・新築住宅価格(3月) -0.14％

10:30 中・中古住宅価格(3月) -0.34％

11:00 中・GDP(1-3月) 5.2％ 5.4％

11:00 中・鉱工業生産指数(3月) 5.6％ 6.2％

11:00 中・小売売上高(3月) 4.2％ 3.7％

11:00 中・調査失業率(3月) 5.3％ 5.4％

11:00 中・固定資産投資(都市部)(3月) 4.1％ 4.1％

11:00 中・不動産投資(3月) -9.7％ -9.8％

11:00 中・住宅不動産販売(3月) -0.4％

15:00 英・消費者物価コア指数(3月) 3.5％

17:00 欧・ユーロ圏経常収支(2月) 354億ユーロ

18:00 欧・ユーロ圏CPI(3月) 0.6％ 0.6％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.46％

21:30 米・小売売上高(3月) 1.4％ 0.2％

22:15 米・鉱工業生産指数(3月) -0.2％ 0.7％

22:45 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 2.75％ 2.75％

23:00 米・NAHB住宅市場指数(4月) 37 39

23:00 米・企業在庫(2月) 0.4％ 0.3％

29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(2月) -452億ドル



米・クリーブランド連銀総裁が質疑応答

米・カンザスシティー連銀総裁がダラス連銀総裁と討論



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》