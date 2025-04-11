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SOLIZEなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜1399＞ ;上場ボラ;3025%;14250;0.00;2104;106 ＜2752＞ ;フジオフード;230%;371500;0.17;1165;25 ＜7709＞ ;クボテック;201%;32600;12.41;181;6 ＜2566＞ ;上場ESGリ;199%;6040;0.07;962;13 ＜7640＞ ;トップカルチャ;131%;28500;4.61;138;6 ＜2557＞ ;SMDAMトピ;119%;1020;0.45;2547;181.5 ＜3196＞ ;ホットランドHD;107%;69800;0.15;2109;70 ＜3329＞ ;東和フード;98%;11800;1.06;2090;21 ＜2910＞ ;ロックフィルド;84%;74000;0.10;1564;9 ＜5871＞ ;SOLIZE;77%;3400;4.06;1526;42 ＜6027＞ ;弁護士コム;70%;70300;1.43;2590;186 ＜3698＞ ;ＣＲＩ・ＭＷ;54%;10000;19.53;869;48 ＜9279＞ ;ギフトHD;51%;115100;0.60;3005;101 ＜1397＞ ;SMAM225;50%;1300;0.01;34710;2490 ＜4170＞ ;ＫａｉｚｅｎＰＦ;40%;47000;17.29;145;14 ＜9913＞ ;日邦産業;37%;1100;3.11;2225;51 ＜9227＞ ;マイクロ波化学;36%;72800;2.24;418;23 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;36%;10600;3.82;774;41 ＜2667＞ ;イメージワン;35%;80000;3.57;219;19 ＜7096＞ ;ステムセル研究所;34%;3800;3.53;1310;106
[コメント]SOLIZE＜5871＞はPBR1倍を下回って推移している。《TY》
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