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東証業種別ランキング：医薬品が下落率トップ
*16:25JST 東証業種別ランキング：医薬品が下落率トップ
医薬品が下落率トップ。そのほか保険業、銀行業、精密機器、輸送用機器、その他製品なども下落。一方、上昇はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 1,685.98 ／ -0.21
2. 小売業 ／ 1,885.46 ／ -0.38
3. 建設業 ／ 1,768.65 ／ -0.69
4. 情報・通信業 ／ 5,889.45 ／ -0.93
5. 金属製品 ／ 1,306.18 ／ -0.94
6. 鉱業 ／ 528.46 ／ -0.95
7. 電力・ガス業 ／ 472.3 ／ -0.97
8. 鉄鋼 ／ 668.84 ／ -1.02
9. 不動産業 ／ 1,970.71 ／ -1.07
10. 空運業 ／ 208.35 ／ -1.09
11. パルプ・紙 ／ 466.93 ／ -1.11
12. 陸運業 ／ 1,987.51 ／ -1.19
13. 水産・農林業 ／ 563.05 ／ -1.25
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 3,104.02 ／ -1.25
15. 食料品 ／ 2,184.61 ／ -1.32
16. ガラス・土石製品 ／ 1,221.03 ／ -1.57
17. 機械 ／ 2,886.67 ／ -2.39
18. 非鉄金属 ／ 1,279.32 ／ -2.51
19. 繊維業 ／ 719.89 ／ -2.51
20. 証券業 ／ 514.77 ／ -2.60
21. サービス業 ／ 2,785.26 ／ -2.63
22. 卸売業 ／ 3,295.58 ／ -2.73
23. ゴム製品 ／ 4,021.27 ／ -2.95
24. 石油・石炭製品 ／ 1,559.06 ／ -3.07
25. その他金融業 ／ 889.98 ／ -3.43
26. 電気機器 ／ 4,167.55 ／ -3.53
27. 化学工業 ／ 2,052.48 ／ -3.55
28. その他製品 ／ 6,040.8 ／ -3.91
29. 輸送用機器 ／ 3,805.86 ／ -4.04
30. 精密機器 ／ 10,082.85 ／ -4.17
31. 銀行業 ／ 320.56 ／ -4.30
32. 保険業 ／ 2,391.36 ／ -5.05
33. 医薬品 ／ 3,054.98 ／ -5.10《CS》
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