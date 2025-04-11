*16:25JST 東証業種別ランキング：医薬品が下落率トップ

医薬品が下落率トップ。そのほか保険業、銀行業、精密機器、輸送用機器、その他製品なども下落。一方、上昇はなし。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,685.98 ／ -0.21

2. 小売業 ／ 1,885.46 ／ -0.38

3. 建設業 ／ 1,768.65 ／ -0.69

4. 情報・通信業 ／ 5,889.45 ／ -0.93

5. 金属製品 ／ 1,306.18 ／ -0.94

6. 鉱業 ／ 528.46 ／ -0.95

7. 電力・ガス業 ／ 472.3 ／ -0.97

8. 鉄鋼 ／ 668.84 ／ -1.02

9. 不動産業 ／ 1,970.71 ／ -1.07

10. 空運業 ／ 208.35 ／ -1.09

11. パルプ・紙 ／ 466.93 ／ -1.11

12. 陸運業 ／ 1,987.51 ／ -1.19

13. 水産・農林業 ／ 563.05 ／ -1.25

14. 倉庫・運輸関連業 ／ 3,104.02 ／ -1.25

15. 食料品 ／ 2,184.61 ／ -1.32

16. ガラス・土石製品 ／ 1,221.03 ／ -1.57

17. 機械 ／ 2,886.67 ／ -2.39

18. 非鉄金属 ／ 1,279.32 ／ -2.51

19. 繊維業 ／ 719.89 ／ -2.51

20. 証券業 ／ 514.77 ／ -2.60

21. サービス業 ／ 2,785.26 ／ -2.63

22. 卸売業 ／ 3,295.58 ／ -2.73

23. ゴム製品 ／ 4,021.27 ／ -2.95

24. 石油・石炭製品 ／ 1,559.06 ／ -3.07

25. その他金融業 ／ 889.98 ／ -3.43

26. 電気機器 ／ 4,167.55 ／ -3.53

27. 化学工業 ／ 2,052.48 ／ -3.55

28. その他製品 ／ 6,040.8 ／ -3.91

29. 輸送用機器 ／ 3,805.86 ／ -4.04

30. 精密機器 ／ 10,082.85 ／ -4.17

31. 銀行業 ／ 320.56 ／ -4.30

32. 保険業 ／ 2,391.36 ／ -5.05

33. 医薬品 ／ 3,054.98 ／ -5.10《CS》