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4/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:36JST 4/10
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（40608.45、+2962.86）
・ナスダック総合指数は上昇（17124.97、+1857.06）
・SOX指数は上昇（4230.45、+667.51）
・シカゴ日経225先物は上昇（34860、+3030）
・VIX指数は低下（33.62、-18.71）
・為替相場は円安・ドル高（147.70-80）
・米原油先物相場は上昇（62.35、+2.77）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（31714.03、-1298.55）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・3月国内企業物価指数
・3月貸出動向 銀行計
・3月銀行貸出動向(含信金前年比)
・対外・対内証券投資
・3月中国消費者物価指数
・3月中国生産者物価指数
・3月東京オフィス空室率
・2月ブラジルIBGEサービス部門売上高
・3月米国消費者物価コア指数
・米国新規失業保険申請件数
・3月米国財政収支
・ゼレンスキーウクライナ大統領が南アフリカ訪問・大統領と会談
・米国ダラス連銀総裁がイベントで開会のあいさつ
・米国シカゴ連銀総裁が講演
・米国フィラデルフィア連銀総裁が講演《ST》
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