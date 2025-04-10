*08:36JST 4/10

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（40608.45、+2962.86）

・ナスダック総合指数は上昇（17124.97、+1857.06）

・SOX指数は上昇（4230.45、+667.51）

・シカゴ日経225先物は上昇（34860、+3030）

・VIX指数は低下（33.62、-18.71）

・為替相場は円安・ドル高（147.70-80）

・米原油先物相場は上昇（62.35、+2.77）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（31714.03、-1298.55）

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・3月国内企業物価指数

・3月貸出動向 銀行計

・3月銀行貸出動向(含信金前年比)

・対外・対内証券投資

・3月中国消費者物価指数

・3月中国生産者物価指数

・3月東京オフィス空室率

・2月ブラジルIBGEサービス部門売上高

・3月米国消費者物価コア指数

・米国新規失業保険申請件数

・3月米国財政収支

・ゼレンスキーウクライナ大統領が南アフリカ訪問・大統領と会談

・米国ダラス連銀総裁がイベントで開会のあいさつ

・米国シカゴ連銀総裁が講演

・米国フィラデルフィア連銀総裁が講演《ST》