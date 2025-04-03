*08:47JST 4/3

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（35725.87、+101.39）

・NYダウは上昇（42225.32、+235.36）

・ナスダック総合指数は上昇（17601.05、+151.16）

・SOX指数は上昇（4320.75、+38.30）

・シカゴ日経225先物は上昇（35990、+230）

・VIX指数は低下（21.51、-0.26）

・米原油先物相場は上昇（71.71、+0.51）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経225先物ナイトセッションは下落（34830 -930）

・グローベックスNYダウ先物は1000ドル安

・為替相場は円高・ドル安（149.30-40）

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による相互関税を2段階で導入、日本は24％上乗せ

・中国の景気後退懸念

・石破政権の支持率低下

留意事項

・対外・対内証券投資

・3月サービス業PMI

・3月総合PMI

・2月豪州貿易収支

・3月中国財新サービス業PMI

・3月中国財新総合PMI

・3月スイス消費者物価指数

・3月ユーロ圏サービス業PMI

・3月ユーロ圏総合PMI

・2月ユーロ圏生産者物価指数

・2月カナダ貿易収支

・2月米国貿易収支

・米国新規失業保険申請件数

・3月ブラジルサービス業PMI

・3月ブラジル総合PMI

・3月米国サービス業PMI確報値

・3月米国総合PMI確報値

・3月米国ISM非製造業景況指数

・米国ジェファーソン連邦準備制度理事会(FRB)副議長が基調講演

・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(3月開催分)《ST》