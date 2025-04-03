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4/3の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:47JST 4/3
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（35725.87、+101.39）
・NYダウは上昇（42225.32、+235.36）
・ナスダック総合指数は上昇（17601.05、+151.16）
・SOX指数は上昇（4320.75、+38.30）
・シカゴ日経225先物は上昇（35990、+230）
・VIX指数は低下（21.51、-0.26）
・米原油先物相場は上昇（71.71、+0.51）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経225先物ナイトセッションは下落（34830 -930）
・グローベックスNYダウ先物は1000ドル安
・為替相場は円高・ドル安（149.30-40）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による相互関税を2段階で導入、日本は24％上乗せ
・中国の景気後退懸念
・石破政権の支持率低下
留意事項
・対外・対内証券投資
・3月サービス業PMI
・3月総合PMI
・2月豪州貿易収支
・3月中国財新サービス業PMI
・3月中国財新総合PMI
・3月スイス消費者物価指数
・3月ユーロ圏サービス業PMI
・3月ユーロ圏総合PMI
・2月ユーロ圏生産者物価指数
・2月カナダ貿易収支
・2月米国貿易収支
・米国新規失業保険申請件数
・3月ブラジルサービス業PMI
・3月ブラジル総合PMI
・3月米国サービス業PMI確報値
・3月米国総合PMI確報値
・3月米国ISM非製造業景況指数
・米国ジェファーソン連邦準備制度理事会(FRB)副議長が基調講演
・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(3月開催分)《ST》
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